شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: كوكتيل الأجسام المضادة لكورونا حقق فاعلية 33% فى منع الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن نتائج التجارب على كوكتيل الأجسام المضادة والتى تجرى عليه الدراسات للتأكد من فاعليته ضد فيروس كورونا حقق فعالية بنسبة 33% فقط فى منع أعراض كورونا لدى الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس وهو ما لم يحقق الهدف الرئيسى للدراسة.

ونظرت الدراسة، المسماةStorm Chaser ، فى ما إذا كانت تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول يمكن أن تحمى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بفيروس كورونا فى أماكن مثل دور الرعاية.

ونظرت الدراسة فى نحو 1121 من البالغين غير المحصنين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأثبتت الدراسة أن ما يصل إلى 23 متطوعًا حصلوا على كوكتيل الدواء ظهرت عليهم أعراض كورونا بعد التعرض لكوكتيل الأجسام المضادة، مقارنة بـ17 حالة فى المجموعة التى حصلت على دواء وهمى.

تجربة الجسم المضاد هى واحدة من ست دراسات متقدمة لاختبار دواء يوقف أعراض فيروس كورونا، فهناك دراسة أخرى تسمىProvent ، تبحث فى ما إذا كان الكوكتيل يمكن أن يمنع العدوى لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بكورونا أو الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، وقد طلبت الولايات المتحدة ما يصل إلى 700 ألف جرعة من الدواء للتسليم فى عام 2021.

كوكتيل الأجسام المضادة هو منتج طبى يمكن إعطاؤه لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط لدى البالغين ومرضى الأطفال (12 عامًا أو أكبر، الذين يزنون 40 كجم على الأقل) والذين تم التأكد من إصابتهم بكورونا، ويُعتقد أيضًا أنه يعمل مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من المرض لكنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين.