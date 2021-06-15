شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر تعمل رجيم أو تحافظ على وزنك.. اعرف عدد السعرات الحرارية اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحاول إنقاص وزنك أو زيادة وزنك أو التمسك بوزنك الحالي ، فقد تميل إلى البحث عن السعرات الحرارية المقترحة يوميًا حسب الجنس والعمر ومستوى النشاط، يجب استخدام الرسم البياني التالي فقط كنقطة مرجعية، لأن كل شخص يختلف كثيرًا في التمثيل الغذائي أو عملية حرق الدهون حتى عندما يكونان من نفس الحجم والجنس.

ووفقا لما نشره موقع " webmd" يوضح لك الرسم البياني أدناه حد السعرات الحرارية اليومية، ويعتمد على عمرك ومستوى نشاطك ومؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 21.5 للنساء و 22.5 للرجال.



جدول السعرات الحرارية

لإنقاص الوزن من المفضل أن تفقد كيلو أسبوعيًا، تحتاج إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية بمقدار 500 سعر في اليوم، يعتقد الباحثون الآن أن فقدان الوزن هو عملية أبطأ وخفض السعرات الحرارية في اليوم ستؤدي إلى خسارة الوزن على مدار العام ، المفتاح هو التحلي بالصبر والعمل مع اختصاصي تغذية للمساعدة في العثور على الخطة المناسبة لك.

لزيادة الوزن، من الأفضل العمل على خطة مع اختصاصي تغذية، استمر وأضف السعرات الحرارية.

لإنقاص الوزن بنجاح يمكنك الحفاظ عليه بمرور الوقت، يوصي الخبراء باختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

يشار إلى أن كلمة مستقر تعني نمط حياة يتضمن نشاطًا بدنيًا خفيفًا مرتبطًا بالأنشطة المعتادة للحياة اليومية، يتكون النشاط المعتدل من المشي 1.5 إلى 3 أميال يوميًا بوتيرة تتراوح من 3 إلى 4 أميال في الساعة (أو ما يعادله)، الشخص النشط يمشي أكثر من 3 أميال يوميًا بنفس الوتيرة.