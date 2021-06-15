مراحل وأضرار "رجيم اتكنز".. خطر على القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجيم اتكنز من الحميات الغذائية لإنقاص الوزن وهذا من خلال الاعتماد على البروتين والدهون والابتعاد عن الكربوهيدرات من خلال مراحل مختلفة.

ويعتبر حمية غذائية لإنقاص الوزن منخفضة الكربوهيدرات تعتمد على تناول الدهون والبروتين مما يساعد على التحكم في مستويات الأنسولين بالدم، مما يؤدي إلى خسارة الوزن في وقت سريع وعادة ما تستمر حمية اتكنز لمدة أسبوعين لتحقيق النتائج المرغوبة.





ما هو رجيم اتكنز؟

هو من أنواع الحميات الغذائية الفعالة التي تعتمد على تناول البروتين والدهون مع الابتعاد تماما عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مما يحفز الجسم على حرق الدهون وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم وأيضا نسبة الدهون والسيطرة على معدل الأنسولين.

مراحل رجيم اتكنز

المرحلة التمهيدية

وهي المرحلة الأولي والتي يتم فيها تناول 20 جرام من الكربوهيدرات فقط بشكل يومي ويجب أن تكون من الخضروات مثل القرنبيط أو الخيار أوالبروكلي، كما يجب التقليل من نسبة السعرات الحرارية بشكل يومي والتي تكون مستمدة من تناول الكربوهيدرات بما لا يزيد عن 10% فقط.

في هذه المرحلة يجب الابتعاد تماما عن تناول أنواع من الأطعمة مثل المكرونة والخبز، والخضروات النشوية مثل البطاطس والبطاطا، والحبوب مثل الأرز، وجميع منتجات الألبان كما يجب عدم تناول المكسرات وبعض أنواع الخضروات ومنها الفاصوليا، وأيضا عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

يتم تناول يوميا البروتين والدهون والتي توجد في أطعمة مثل الأسماك واللحوم الحمراء والدجاج والزبدة، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي.





المرحلة الثانية

وتعتبر هي المرحلة التي يتم فيها إنقاص الوزن المستمر وتتم من خلال الاستمرار في تناول ما لا يقل عن 15 جرام من الكربوهيدرات الموجودة بالخضروات فقط، ويتم تدريجيا زيادة كمية الخضروات مع بعض أنواع الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، مع تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، وفي هذه المرحلة يجب أن يتم إنقاص 4 كيلو جرام من الوزن.

المرحلة الثالثة

يتم الاستمرار في إضافة بعض أنواع من الأطعمة ومنها الخضروات النشوية والفواكه والحبوب الكاملة، كما يمكن إضافة 10 جرام من الكربوهيدرات إلى النظام الغذائي خلال الأسبوع، والعمل على تقليل هذه الكمية إذا ما لاحظت توقف إنقاص الوزن.

المرحلة الرابعة

وهي المرحلة النهائية التي يمكن بها الوصول إلى الوزن المطلوب مع الاستمرار على الخطوات السابقة ومراقبة إنقاص الوزن أو ثباته مع كمية محددة من الكربوهيدرات التي ستستمر في تناولها دائما بعد ذلك.





أضرار رجيم اتكنز:

ذكر موقع "medical news today" العديد من الأضرار التي يتسبب بها رجيم اتكنز لمن يتبعونه وهي كالتالي: