شكرا لقرائتكم خبر عن الملابس القطنية أبرزها.. هانى الناظر يحدد 11 خطوة لتجنب ضربات الشمس فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن فصل الصيف يبدأ جغرافيا 21 يونيو الجارى، وهو ما يعنى أن الانسان يتعرض لأقصى عدد من ساعات الشمس خلال العام، ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع الإصابة بمشاكل الجلد وضربات الشمس خاصة في ظل ثبات ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل من العام.

وأوضح الناظر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا الفصل أيضا يتميز بارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مما يكون له تأثيرات على الجلد وجسم الإنسان، مشيرا إلى أنه عند الخروج من المنزل في الصباح سواء للذهاب إلى العمل أو عند الذهاب إلى المصيف يجب اتباع بعض التعليمات لعدم الإصابة بضربات الشمس وحروق الجلد خاصة عند الخروج في فترة الظهيرة.

الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والمصنوعة من القطن بنسبة 100%. ارتداء الفانلة البيضاء القطنية أسفل الملابس سواء للرجال أو السيدات والأطفال لامتصاص العرق. وضع كريم واقي للشمس على الوجه واليدين ويجدد كل ساعتين. حمل شمسية بيضاء للوقاية من ضربات الشمس خاصة عند الذهاب إلى العمل. الإكثار من شرب المياه لتعويض الأملاح المفقودة. تناول السلطة الخضراء لأنها تعوض الجسم بالمعادن التي يفقدها. عدم الاستحمام بالمياه الدافئة خلال فصل الصيف لأنها تزيد من سخونة الجسم . الاستحمام بالمياه الباردة لأن الجسم يحتاج إلى ترطيب. الحرص على استحمام الأطفال مرتين يوميا بالمياة الباردة"من الحنفية" خلال فصل الصيف لمنع الإصابة بـ"حمو النيل". الصابون الأمثل للاستحمام هو الجليسرين للحفاظ على البشرة ومنع الالتهابات. في حاله التعرض لظهور "حمو النيل" يجب دهان الجلد بالغسول المرطب.

نصائح عند الخروج من المنزل في الصيف