أسباب التبول اللإرادي عند الأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - التبول اللاإرادي عند الأطفال إحدى المشاكل التي تسبب الكثير من الإزعاج للطفل والوالدين على السواء، وأجمع أطباء النفس على أن 90% من أسباب هذه المشكلة يرجع إلى سبب نفسي، أو تغيير ما في الأوضاع الأسرية؛ كقدوم طفل جديد أو انفصال أحد الأبوين. وأحياناً تكون بسبب مشاكل مرتبطة بالطفل نفسه -خلقية- أو ربما كان يتعرض لها في نطاق مدرسته وبين أقرانه. وأسباب أخرى كثيرة تشرحها لنا أستاذة طب نفس الطفل بجامعة عين شمس الدكتورة فؤاده هدية.
ظاهرة التبول اللاإرادي
- منتشرة جدّاً في حوالي 20 بالمائة من الأطفال؛ يعانون منها قبل سن الخامسة، ونحو 10 بالمائة ما بين 5-7سنوات، ونحو 5 بالمائة من عمر 7-15 سنة
- ظاهرة ليست لها أسباب محددة ومعلومة، لكنها قد تكون ذات طابع وراثي في بعض الأسر، وأحياناً بسبب عدم إحساس الطفل بالأمان وسط أسرته
- البعض يعتبرها حالة طّارئة أو إشارةً، يحاول الطّفل من خلالها التّعبير عمّا لا يمكنه البوح به، وأحياناً قد تكون الأسباب في اللاوعي عند الطّفل الذي لا يدركها2-أنواع التبول اللاإرادي عند الأطفال
- التبول اللاإرادي الأولي، ويرجع عادة إلى تأخير في نضج الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظيفة المثانة، وربما كان بسبب نقص في الهرمون المضاد لإدرار البول
- وهناك أطفال لا يملكون آلية الإشارات الكافية بين المثانة والدماغ، وبالتالي يفشلون في الاستيقاظ أثناء الليل وربما يبللون الفراش
- التبول اللاإرادي الثانوي.. قد يكون هذا النوع ناتجاً إما عن مشاكل نفسية وإما اضطرابات طبية، مثل عدوى المسالك البولية، أو تشوهات المسالك البولية أو مرض السكري
- السلس النهاري.. بسبب المثانة المفرطة النشاط، نوع غير مرتبط بالتهاب المسالك البولية أو التشوهات التشريحية.. ويعد أقل شيوعاُ من سلس البول الليلي
أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال
- أثبت الكثير من الدراسات الأكاديمية أن 90 بالمائة من أسباب التبول اللاإرادي تعود إلى أسباب نفسية داخل ذات الطفل، أو تحيط به بالمنزل أو المدرسة
- احذري: الخلافات العائلية.. والتفكّك الأسري؛ فهي تؤدّي إلى إصابة الطّفل بمشكلة التبوّل اللاإرادي، كما أن رؤيته لمشاجرات والديه تجعله يشعر بأنّه عاجز
- شعور الطّفل بقلّة الاهتمام من قبل والديه بسبب ولادة طفلٍ جديد، أو بسبب اعتمادهما التّفرقة في المعاملة بين أولادهما، من أبرز الأسباب التي تؤدّي إلى التبوّل اللاإرادي
- كما يُعتبر القلق النّفسي الذي قد يصيب الطّفل نتيجة عدّة عوامل في المنزل أو المدرسة أو في علاقاته مع أصدقائه، أحد العوامل المسبّبة لإصابته بالتبوّل اللاإرادي
- هناك أطفال كثيرون يميلون إلى كبت انفعالاتهم؛ خوفا من تلقي بعض الانتقادات من أهله، ما يجعله في بعض الأحيان محبطاً؛ ما يؤدّي به إلى التبوّل اللاإرادي
- قد يكون الخجل من الذهاب للتبوّل هو السّبب أحياناً؛ حالة ذهاب الطفل إلى الحضانة في سن مبكرة، وهو لا يجيد التعبير عن نفسه أو كان يخجل من طلب الذهاب للحمام
الحب والحنان أهم طرق علاج التبول اللاإرادي
- يجب الاهتمام بالطفل بشكل جيد؛ لأن ذلك يجعل الطفل مؤهلاً نفسياً للتخلص من التبول اللاإرادي
- مراعاة مشاعر الطفل أمام الآخرين وعدم توبيخه؛ لأن ذلك يتسبب في قلة ثقة الطفل بنفسه، مما يؤدي إلى هذه المشكلة
- الحرص على إيقاظ الطفل أثناء فترة الليل، ولو حتى مرتين حتى يدخل إلى الحمام؛ لأن معظم حالات التبول اللاإرادي تكون أثناء الليل وخلال فترة النوم
- لابد من عمل الفحوصات اللازمة للطفل، والتأكد من عدم وجود مرض يتسبب للطفل في التبول اللاإرادي
- لا تنتقدي طفلك أبداً، إنما شجعيه، أخبريه بصوت حانٍ: (قد كبرتَ، لابد أن تساعد نفسك، أو، ما رأيك في عدم تناول أي مشروبات بعد الساعة السادسة مساءً)
- دربي طفلك على أن يذهب للحمام قبل النوم، وهذا أمر مهم؛ حتى يشعر بأن هناك أسباباً للتبول اللاإرادي وأسباباً لعلاج هذا الخطأ خاصة عندما يشب ويصبح فتى
ممارسة تمارين التحكم في نزول البول
- دربي طفلك على التحكم في نزول البول ويتم ذلك بعدة طرق؛ منها القيام ببعض التمارين التي تقوي عضلات البطن
- ويمكن أن تطلبي من طفلك أن يتدرب على التحكم في البول أثناء النهار، بمعنى ألا يستعجل كثيراً في الذهاب إلى الحمام، خاصة حين يكون بالمنزل
بعض الأدوية والأجهزة لعلاج التبول اللاإرادي
- يوجد عقار مشهور باسم (تفرانيل) يستعمل في حالة التبول اللاإرادي، خاصة إذا اتضح أن الطفل سليم عضوياً، وجرعة الدواء تبدأ 10- 25 مللي جرام
- يمكن للطفل أن يستمر عليها لمدة ثلاثة أشهر، ثم تخفض إلى عشرة مليجرامات يومياً لمدة شهر أو شهرين، ثم يمكن التوقف عن تناول الدواء بعد ذلك
- بعض الأسر توقظ الطفل بعد أن ينام لساعتين أو ثلاث، والمعروف أن التبول اللاإرادي يحدث في الثلث الأول من الليل، لكنها قد تكون منهكة ومتعبة للأسرة
- الجرس الكهربائي.. علاج معروف جدّاً، عبارة عن جهاز بسيط يتكون من لوحين معدنيين وبينهما توضع مرتبة صغيرة أو عازل قطني، ويوصّل اللوحان إلى جهاز ببطارية وبه جرس
- البول أو الماء إذا نزل سوف يوصل الدورة الكهربائية، مما يجعل الجرس يُطلق صوتاً مزعجاً، لكنها أيضاً تتطلب الإشراف الطبي، والتعاون من الأسرة
- كما أن الكسل أو الاستغراق في النوم للتعب الشديد للطفل ضمن الأسباب؛ حيث إن الليالي الباردة ودورة المياه البعيدة عن حجرة الطفل، تجعله يتبول على ملابسه بدلاً من الذهاب إلى الدورة
العلاج بالأعشاب
- العسل يساعد على تهيئة الأعصاب
- العسل، من المكونات المفيدة جداً للصحة بشكل عام، كما أنه يساعد على التخلص من حالات التبول اللاإرادي عند الأطفال بشكل جيد؛ لأنه يهدئ الأعصاب، ويساعد على امتصاص السوائل من الجسم
- الزنجبيل، طحن 20 جراماً من الزنجبيل وخلطها مع 200 جرام من العسل، مع التقليب جيداً، ويتناول الطفل منها ملعقة يومياً قبل النوم، حتى تقلل من نسبة التبول أثناء فترة الليل
- الزبيب الأسود، بأن تطحن الأم كمية من الزبيب الأسود، وتخلطها بعسل النحل حتى يصبح مثل عجينة، ويتم تناول ملعقة صغيرة منه يومياً قبل النوم لمدة أسبوعين على الأقل، للتقليل من نسبة التبول اللاإرادي عند الأطفال
- مغلي البابونج، وهو من الأعشاب الهامة التي تساهم في علاج التبول اللاإرادي، وهذا من خلال تناول الطفل كوباً صغيراً يومياً من مغلي البابونج المحلى بالعسل