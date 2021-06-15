أسباب التبول اللإرادي عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - التبول اللاإرادي عند الأطفال إحدى المشاكل التي تسبب الكثير من الإزعاج للطفل والوالدين على السواء، وأجمع أطباء النفس على أن 90% من أسباب هذه المشكلة يرجع إلى سبب نفسي، أو تغيير ما في الأوضاع الأسرية؛ كقدوم طفل جديد أو انفصال أحد الأبوين. وأحياناً تكون بسبب مشاكل مرتبطة بالطفل نفسه -خلقية- أو ربما كان يتعرض لها في نطاق مدرسته وبين أقرانه. وأسباب أخرى كثيرة تشرحها لنا أستاذة طب نفس الطفل بجامعة عين شمس الدكتورة فؤاده هدية.

منتشرة جدّاً في حوالي 20 بالمائة من الأطفال؛ يعانون منها قبل سن الخامسة، ونحو 10 بالمائة ما بين 5-7سنوات، ونحو 5 بالمائة من عمر 7-15 سنة

ظاهرة ليست لها أسباب محددة ومعلومة، لكنها قد تكون ذات طابع وراثي في بعض الأسر، وأحياناً بسبب عدم إحساس الطفل بالأمان وسط أسرته

البعض يعتبرها حالة طّارئة أو إشارةً، يحاول الطّفل من خلالها التّعبير عمّا لا يمكنه البوح به، وأحياناً قد تكون الأسباب في اللاوعي عند الطّفل الذي لا يدركها 2- أنواع التبول اللاإرادي عند الأطفال

التبول اللاإرادي الأولي، ويرجع عادة إلى تأخير في نضج الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظيفة المثانة، وربما كان بسبب نقص في الهرمون المضاد لإدرار البول

وهناك أطفال لا يملكون آلية الإشارات الكافية بين المثانة والدماغ، وبالتالي يفشلون في الاستيقاظ أثناء الليل وربما يبللون الفراش

التبول اللاإرادي الثانوي.. قد يكون هذا النوع ناتجاً إما عن مشاكل نفسية وإما اضطرابات طبية، مثل عدوى المسالك البولية، أو تشوهات المسالك البولية أو مرض السكري