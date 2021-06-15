فوائد حليب اللوز للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - يوصي الأطباء بأن تشرب الحامل الحليب كل يوم، وذلك بسبب محتواه العالي الفائدة، ويفضل أن تحصل على الحليب الحيواني أي المستخرج من البقر مثلاً، ولكن في بعض الأحيان تحب بعض الحوامل تناول الحليب النباتي، فما هو الحليب النباتي وما هي أنواعه، وماذا عن حليب اللوز بالتحديد؟

هذه الأسئلة يجيب عنها اختصاصي التغذية عمار موسى، وتلفت "الخليج 365" إلى ضرورة رجوع الحامل للطبيب المختص قبل تطبيق أي وصفة غذائية، فكوني معنا حول ما يهمك عن حليب اللوز.

لماذا زاد الإقبال على الحليب النباتي؟

قد تعاني بعض الحوامل من حساسية اللاكتوز

زاد الاقبال على الحليب النباتي بسبب المزيد من الانتقادات التي توجه للحليب الحيواني مثل الظروف السيئة لتربية الحيوانات، وحساسية اللاكتوز التي أصبح يعاني منها الكثير من الناس.

زادت نسبة الأشخاص الذين لا يحبون منتجات الحيوانات؛ فأقبلوا على عائلة حليب الصويا على سبيل المثال.

كما أن هناك خيارات كثيرة من تلك المشروبات التي تصنف على أنها من الحليب النباتي مثل (حليب اللوز والشوفان والأرز والكستناء والحنطة وغيرها).

تمتاز هذه المشروبات النباتية بمذاقها السكري ورائحتها زكية بدرجات متباينة مما يجذب المستهلك.

ما هي فوائد حليب اللوز؟

يقلل من الحموضة