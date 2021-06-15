أسباب رفض الطفل الرضيع للأكل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - عندما يبلغ طفلك 6 أشهر من العمر، سيكون جاهزاً لتناول الأطعمة الصلبة، لكن معظم الأطفال لا يقبلون هذا التحول بسرعة، وقد يفتعل الفوضى، وتنتابه الكثير من نوبات الغضب والارتباك. ولكن، لا داعي للقلق، فهناك العديد من الأسباب التي تمنع طفلك من تناول الطعام، فاتبعي هذه النصائح من Healthcare.utah قبل استشارة الطبيب.

أسباب عدم تناول طفلك للأكل بشكل جيد

يصعب عليك استنتاج السبب

قد يكون الأمر مزعجاً عندما ترين أن طفلك لا يأكل بشكل صحيح، فهو غير قادر على إخبارك بما يزعجه ما يصعّب عليك استنتاج السبب. فيما يلي الأسباب المحتملة لرفض طفلك تناول الطعام:

1. إعطاؤه الكثير من السوائل

إذا كنت قد أطعمت طفلك الكثير من السوائل قبل إطعامه المواد الصلبة مباشرة سواء كان بعض العصير أو حليب الثدي، فسيرفض الطعام.

2. عمر الطفل

من المحتمل أن طفلك يرفض الطعام لأنه صغير جداً بحيث لا يستطيع تناول الأطعمة الصلبة. الوقت المناسب لبدء تغذية الأطعمة الصلبة لطفلك هو عندما يبلغ من العمر 6 أشهر.

3. عدم ضبطه بشكل جيد

يمكن أن يشتت انتباه طفلك أشياء لا حصر لها مثل التلفاز والضوضاء الخارجية والموسيقى الصاخبة وما إلى ذلك. فيبتعد عن الطعام.

4. التغيير في النمو

قد لا يحب نوع الطعام

مع نمو الطفل، يحتاج إلى كمية أقل من الطعام، لذلك لا داعي للقلق إذا كانت شهية طفلك تتقلص مع تقدم العمر.

5. امتلاء بطنه

إذا كان طفلك يرفض كل لقمة، ويغلق فمه ويدفع الملعقة بعيداً فهو يخبرك بأنه اكتفى. ثقي به؛ إنه يعرف جسده جيداً!

6. لا يحب نوع الطعام ذاته

قد يعاني من الحساسية

إذا كان طفلك لا يحب الطعام الذي تقدمينه له، فمن المحتمل أن يرفضه، ساعديه على الخروج من هذه المرحلة بمرور الوقت.

7 - . الحساسية

سيحاول طفلك إخبارك بأن هذا العنصر بالذات ليس جيداً بالنسبة له. راقبي سلوكه، وتحققي من رد الفعل التحسسي ولاحظي ما إذا كان يعاني من ضائقة جسدية.

8. نشاط الطفل

تعتمد شهية الطفل على مدى نشاطه

تعتمد شهية طفلك على مدى نشاطه. حيث يميل الطفل النشط إلى تناول الطعام بشكل جيد، بينما يرفض الطفل الأقل نشاطاً تناول الطعام.

9. وقت الوجبة

تأكدي من الالتزام بمواعيد الوجبات؛ لأن أي تغيير في التوقيت يمكن أن يسبب الجوع المفرط أو فقدان الشهية. لا تتخطيْ وقت وجبات الطفل أبداً.

10. مزاج الطفل

نعم، الأطفال مزاجيون أيضاً، وفي بعض الأحيان، سيختارون عدم تناول الطعام لمجرد أنهم ليسوا في حالة مزاجية.

نصائح لجعل طفلك يأكل

1. اسمحي لطفلك أن يكون مستقلاً: أي دعيه يتناول الطعام بنفسه، وتجنبي الإطعام القسري. لا تمنعيه من تناول الأطعمة بأصابعه.

2. اختاري له الأطعمة بحكمة: قدمي مجموعة متنوعة من خيارات الطعام الصحي. حاولي أن تكوني مبدعة في كل ما تطبخينه لطفلك. جربي الخضار والفواكه الملونة؛ حيث ينجذب الأطفال إلى الألوان، وسيأكلون الأطعمة التي تبدو جذابة.

3. لا تهدديه ولا ترشيه ولا تستسلمي: مثل قول: "لا تلعب بألعابك إذا لم تكمل طبقك". فهذا يخلق صراعاً على السلطة، ولن يستجيب طفلك بشكل إيجابي. كما أن رشوة الأطفال أيضاً لا تعمل طوال الوقت.وإذا رفض نوع طعام معين، فلا تزيليه من القائمة، دعيه يفهم أنه ليس لديه خيار وعليه تجريبه مرة أخرى. سوف يعتاد طفلك على معظم الأطعمة الصحية بهذه الطريقة.

4. أدخلي الطعام الصلب ببطء: بمجرد التبديل إلى المواد الصلبة، تأكدي من تغيير القوام ببطء. لا تطعمي طفلك الأطعمة بقطع كبيرة؛ لن يكون قادراً على بلعه ابدئي بالمهروس أو اختاري الحساء. ثم أدخلي المواد الصلبة الأخرى واحدة تلو الأخرى بعد فترة.

تقبلي الفوضى

5. اقبلي الفوضى: دعي طفلك يستكشف الأطعمة بالطريقة التي يريدها! سوف يقوم بتحطيمها، وشمها ورميها عبر الغرفة ليشعر حقاً بما يسمى هذا الشيء الغريب بالطعام.

6. اخدعيه: إذا لم يعجبه صنف معين، فغيّري مظهره واجعلي طفلك متحمساً له، قومي بإعداد أطباق من الأطعمة المهروسة، وامزجي فيها ما يحبه وما لا يحبه، بحيث لا يستطيع التمييز.

7. استشيري خبيراً: من الجيد دائماً استشارة أحد الخبراء، خاصةً إذا كان الطفل البالغ من العمر عامين لا يأكل الطعام. حيث يقترح عليك الطبيب أغذية اعتماداً على متطلبات الطفل الغذائية. علاوة على ذلك، سيقدم الطبيب أيضاً بعض النصائح الحكيمة لتهدئتك.