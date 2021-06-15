شكرا لقرائتكم خبر عن الريجيم بدون دكتور.. 3 خطوات بسيطة لإنقاص الوزن بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم خطط النظام الغذائى "الريجيم" الذى يتبعه الكثير من الناس من أجل إنقاص الوزن قد تجعلهم يشعرون بالجوع وعدم الرضا وهو ما يزيد الأمر صعوبة فى الاستمرار وتحقيق هدف إنقاص الوزن.

يلعب الأكل الصحى دورًا رئيسيًا فى رحلة إنقاص الوزن، وهناك أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالأطعمة الكاملة فعالة فى إنقاص الوزن ويسهل الالتزام بها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الريجيم بدون دكتور.. خطوات بسيطة يمكن أن تستعين بها في الريجيم وتساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع: 1- التقليل من الكربوهيدرات المكررة

يعد التقليل من الكربوهيدرات المكررة من أسهل الطرق الفعالة لفقدان الوزن، ويمكن القيام بذلك عن طريق استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة، حيث يساعد فى تقليل الشعور بالجوع وبالتالى ينتهى بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل، أثناء اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، سوف يستخدم جسمك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

ويساعد تناول الحبوب الكاملة وهى من الكربوهيدرات المعقدة في زيادة المتناول من الألياف التي تبطء عملية الهضم، كما يمنح شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.



بروتين وخضروات

2- تناول البروتين والدهون والخضروات

يعد تناول الخضروات خاصة الورقية أفضل شىء يمكن أن تتناوله في الريجيم من أجل تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة، حيث إن الخضروات الخضراء مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية مثل البروكلي والقرنبيط والسبانخ والطماطم واللفت والملفوف والسلق والخس والخيار وغيرها.

ليست كل الدهون سيئة، في الواقع يتطلب جسمك الدهون الصحية ليعمل بسلاسة، ويعتبر زيت الزيتون والأفوكادو من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها من أجل إدراج الدهون الصحية في الريجيم، بينما يجب استخدام الدهون مثل زيت جوز الهند والزبدة باعتدال نظرًا لارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيهما.

كما يعتبر تناول كمية كافية من البروتين مهم للحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء الريجيم، يمكن أن يساعد تناول البروتين الكافي في النظام الغذائي على الوقاية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على وزن الجسم صحى.

القاعدة الأساسية الآمنة هي استهلاك 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، فإذا كان وزنك حوالي 50 كيلوغرامًا، فإن تناول البروتين المثالي هو ما بين 50-60 جرامًا في اليوم.

تشمل بعض مصادر البروتين الصحية اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والبروتينات النباتية.



نشاط بدني

3- كن نشيطًا بدنيًا

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن بشكل أسرع، لقد ثبت أن رفع الأثقال مفيد لفقدان الوزن والصحة العامة، حيث يساعد رفع الأثقال في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة في رحلة الريجيم.