تعرف على أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى التعرض لأشعة الشمس والحرارة الزائدة إلى الجفاف والطفح الجلدى وحتى ضربة الشمس، وغيرها من الأمراض التى ترتبط بفصل الصيف، كل هذه الأشياء يمكن تجنبها، لكن فقط إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة طوال الموسم، وفيما يلى بعض الأمراض الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف، والتى تحتاج إلى الحذر منها وإليك بعض النصائح المفيدة للقيام بذلك، وفقا لما نشر من موقع ndtv.

أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

1- ضربة الشمس

ضربة الشمس هى شكل حاد من أمراض ارتفاع الحرارة، وتحدث بسبب امتصاص الجسم المفرط للحرارة، وهى شائعة للغاية خلال فصل الصيف، ويمكن أن تؤدى ضربة الشمس إلى زيادة درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية، ما يؤدى إلى الغثيان والقيء والصداع بشكل متكرر، كل هذه علامات محتملة لشخص يعاني من ضربة شمس، ويجب نقل الشخص المصاب على الفور إلى مكان بارد وإزالة الملابس الزائدة، ويجب بذل الجهود لتهدئة الشخص عن طريق رش الماء البارد أو وضعه فى حوض به ماء بارد.