تعرف على أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى التعرض لأشعة الشمس والحرارة الزائدة إلى الجفاف والطفح الجلدى وحتى ضربة الشمس، وغيرها من الأمراض التى ترتبط بفصل الصيف، كل هذه الأشياء يمكن تجنبها، لكن فقط إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة طوال الموسم، وفيما يلى بعض الأمراض الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف، والتى تحتاج إلى الحذر منها وإليك بعض النصائح المفيدة للقيام بذلك، وفقا لما نشر من موقع ndtv.
أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
1- ضربة الشمس
الجفاف
يحدث الجفاف عندما يكون إخراج السوائل من الجسم أكثر من المدخول، وهو أكثر أمراض الصيف شيوعا لأننا نستمر دون علم في فقدان الكثير من الماء من الجسم، إما بسبب التعرق الشديد، وأهم أعراض الجفاف هو العطش، والذى يمكن أن يصل إلى مستويات لا تطاق فى بعض الأحيان، ويمكن أن يسبب الجفاف الشديد أيضًا الصداع والقىء والتعب المستمر وفى الحالات القصوى، نوبات الصرع والإسهال.
الجفاف
الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة
الطفح الجلدى ناتج عن التعرق المفرط وانسداد الغدد العرقية، وهو ناتج عن الحرارة الشديدة، وينتشر بين الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا، وفى الأطفال الذين لم تتطور غددهم العرقية بشكل صحيح بعد، ويمكن أن يتداخل الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة فى الإرهاق الشديد.
الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة
عدوى فطر القدم
فطر القدم هو مرض شائع آخر يصيب الناس في الصيف، يحدث بسبب العرق أو تراكم البكتيريا فى القدمين، خاصة بالقرب من أظافر القدم، فى الصيف.