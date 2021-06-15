شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جراحة تكميم المعدة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تفكر فى إجراء جراحة تكميم المعدة، لأنك جربت أنظمة غذائية وممارسة الرياضة لسنوات وما زال لديك الكثير من الوزن لتخسره؟ سترغب فى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالجراحة وما الذى يجعل شخصًا ما مرشحًا جيدًا للعملية، وما هى الالتزامات طويلة الأجل التى تحتاج إلى القيام بها للحفاظ على النتائج، بحسب ما ذكره موقع "webmd".





فى هذه العملية يقوم الجراحون بإزالة جزء من معدتك وضم الأجزاء المتبقية معًا لعمل معدة جديدة بحجم الموزة أو "كم" مع كيس صغير فقط (نحو 1/10 حجم معدتك الأصلية)، ستشعر بالشبع أسرع بكثير مما كنت تفعل من قبل، لن تتمكن من تناول الطعام بالقدر الذى اعتدت عليه، ما يساعدك على إنقاص الوزن.

هل جراحة تكميم المعدة مناسبة لكل الأشخاص؟

جراحة تكميم المعدة هى الأفضل للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) لا يقل عن 40 وهذا يعنى أنك تزيد عن وزنك المثالى بمقدار 60 كيلو أو أكثر، ويعانى بعض الناس من ثقل الوزن بالنسبة لجراحة المجازة المعدية "تحويل مسار المعدة"، لذلك قد تكون بديلاً جيدًا.

المدة الزمنية لإجراء الجراحة

تستغرق الجراحة نحو ساعة وسيقوم الجراح بإجراء بعض الجروح الصغيرة فى بطنك وإدخال منظار البطن، وهو أداة مزودة بكاميرا صغيرة ترسل الصور إلى الشاشة، سيقوم الجراح بعد ذلك بإدخال أدوات طبية أخرى من خلال الجروح الإضافية وإزالة 3/4 من معدتك، أخيرًا سيعيدون توصيل بقية معدتك لتشكيل "الأكمام" أو الأنبوب.

عادات الأكل الجديدة

فى اليوم الأول بعد الجراحة ستشرب سوائل صافية، وبحلول الوقت الذى تغادر فيه المستشفى يمكنك تناول الأطعمة المهروسة ومخفوقات البروتين وستستمر في فعل ذلك لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

ضع فى اعتبارك أنه يجب عليك تغيير طريقة تناولك للطعام إلى الأبد، بعد الشهر الأول ستنتقل إلى تناول الأطعمة ببطء شديد.

مؤشرات أخرى يجب وضعها في الاعتبار:

يجب مضغ كل شيء جيدًا قبل بلعه.

لا تشرب أثناء الأكل قد يتسبب فى امتلاء معدتك الجديدة.

اشرب السوائل بعد نصف ساعة من الانتهاء من الوجبة.

تجنب المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

تناول مكملات الفيتامينات والمعادن كل يوم.

بعد شهرين أو ثلاثة، يمكنك الانتقال إلى وجبات منتظمة، لكن تذكر أنك لن تكون قادرًا على تناول الطعام بالقدر الذى اعتدت عليه.