شكرا لقرائتكم فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن تغلب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على غريمه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في خمس مجموعات يوم الأحد، سلّم المصنف الأول عالمياً مضربه كهدية إلى صبي صغير في المدرجات.

وانتشرت تلك اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ديوكوفيتش، سعيداً بتقديم الهدية للصبي الذي أصيب بنوبة من عدم التصديق.

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"شجعني طيلة المباراة"

وعن اختياره هذا الصبي تحديداً، أوضح ديوكوفيتش أنه لا يعرفه شخصياً، لافتاً إلى أنه كان يشجعه طيلة المباراة وأن صوته لم يفارق أذنيه.

كما أضاف أن الصبي أعطاه تكتيكات أيضاً، مثل "أمسك إرسالك، واحصل على كرة أولى سهلة، واذهب إلى الضربة الخلفية". وتابع "كان يدربني حرفياً".

وقال إنه وجد ذلك لطيفاً جداً ما جعله يرغب في إعطاء المضرب لأفضل شخص يستحقه بعد المباراة، مشيراً إلى أن ذلك للتعبير عن امتنانه للصبي لأنه ظل يدعمه طيلة المباراة.

يذكر أن المباراة لم تكن سهلة لديوكوفيتش، الذي سقط بمجموعتين أمام تيتيباس، لكن اللاعب الصربي أصبح سادس لاعب يتعافى من تأخره في مجموعتين في نهائي غراند سلام.