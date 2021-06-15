شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن رمي قشور البصل.. تسكن الألم وتمنع تساقط الشعر وتعالج الشيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البصل جزءًا أساسيًا من المطبخ، ولكننا فى الغالب نتخلص من القشرة الخارجية للبصل ثم نغسله ونستخدمه فى إعداد الطعام، لكنك ستندهش عندما تعرف أن قشور البصل يمكن أن تصنع العجائب فى حياتك اليومية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 6 فوائد استخدام قشور البصل: 1- التخلص من الشعر الأبيض

قد يبدو هذا وكأنه خدعة، ولكن يمكنك في الواقع التخلص من خصلات الشعر الأبيض في بضع دقائق فقط باستخدام قشور البصل.

طرقة الإعداد:

قم بتسخين القشر على نار متوسطة إلى عالية حتى تتحول القشور إلى لون أسود متفحم، ثم اطحنه ليتحول إلى مسحوق ناعم، ويمكنك مزج هذا المسحوق مع جل الصبار أو زيت الشعر وتطبيقه، حيث يمكن أن تكون صبغة الشعر السريعة هذه حلاً مثاليًا، مع العلم أن تلك الصبغة تتلاشى بعد غسل الشعر مرة أو اثنتين.



قشور البصل

2- يمكن استخدام قشور البصل كتوابل فى الطعام

قشور البصل مليئة بالنكهات الجيدة وإضافة مسحوق قشر البصل المجفف أو المحمص إلى أطباقك الشهية يمكن أن يُعزز نكهة الشوربة والخبز وغيرها.

3- شاي قشور البصل لتسكين الآلام

إذا كنت تتعامل مع شد عضلي أو تشعر بآلام في الجسم، فإن تناول شاي قشر البصل يمكن أن يساعد في التئام الألم.

طريقة الإعداد:

قم بغلي القليل من قشور البصل مع الماء، وتناول هذا المشروب قبل النوم، فهذا سيساعد في تخفيف آلام العضلات.



شاى قشر البصل

4- قشر البصل للنوم

صنع شاي بسيط باستخدام قشور البصل يمكن أن يحفزك على النوم، حيث أن قشور البصل محملة بشكل من أشكال الأحماض الأمينية التى تعمل كمهدئ طبيعي، ويمكن لهذا الشاي البسيط المصنوع من قشور البصل أن يساعد فى تحفيز النوم وتهدئة الأعصاب والاسترخاء جيدًا.

5- تونر للشعر بقشور البصل

إذا كنت تعانى شعر جاف وباهت أو التساقط المفرط للشعر، يمكنك استخدام قشور البصل لعلاج ذلك، فالبصل مليء بالكبريت الذي يساعد في نمو الشعر بشكل فعال ويمنع تساقطه.

طريقة الإعداد:

لصنع تونر الشعر السريع، تحتاج فقط إلى بعض قشور البصل وقم بغليها في الماء، بمجرد أن يتحول المزيج إلى اللون البني ارفعه من على النار واحفظه في زجاجة واستخدمه على فروة رأسك وشاهد التغيير.

6- سماد للنباتات

حافظ على تخزين كمية كبيرة من قشور البصل واتركها تتحول إلى سماد طبيعي، فهو معبأ بالعناصر الغذائية وإضافة هذا السماد العضوي محلي الصنع يمكن أن يساعد في نمو النباتات الخاصة بك.