شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة قبل الإفطار أكثر فائدة لصحتك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء والخبراء أن ممارسة الرياضة في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار هو خيار أفضل بكثير من ممارسة الرياضة في أي وقت آخر من اليوم، حيث أن له العديد من الفوائد الصحية إلى جانب زيادة مستوى لياقتك البدنية، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل وقت ممارسة الرياضة قبل الإفطار هو الأفضل لصحتك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أسباب تجعل ممارسة الرياضة قبل الإفطار أكثر فائدة لصحتكتحرق المزيد من الدهون

يعد حرق الدهون هدفًا أساسيًا للياقة البدنية لمعظم الناس ولتعظيم عملية حرق السعرات الحرارية، ابدأ في ممارسة الرياضة في الصباح، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة قبل الإفطار يحرقون المزيد من الدهون مقارنة بمن يمارسونها في أوقات أخرى من اليوم.

يحرق الجسم الدهون بشكل أسرع في حالة الصيام مقارنة بأي وقت آخر من اليوم لا يزال سبب حدوث ذلك غير واضح.

سوف تنام بشكل أفضل

ترتبط التمارين الرياضية والنوم الجيد أيضًا ببعضهما البعض عند ممارسة الرياضة في الصباح، تميل إلى النوم بشكل أفضل في الليل، لكن عند ممارسة الرياضة في المساء، يظل جسمك في مرحلة مفرطة النشاط حتى عندما يحين وقت النوم، مما يجعل من الصعب عليك النوم.

وفقًا لدراسة أخرى ، فإن أولئك الذين يجرون على جهاز المشي في الصباح ينامون بهدوء في الليل.

قد تصبح أكثر لياقة

لقد ثبت أن القوة والتحمل هما أعظم ما يكون في الصباح مما يسهل عليك القيام بجلسة تمارين الكارديو المكثفة، حيث يرتفع معدل ضربات القلب بشكل أسرع في الصباح مقارنة بأي وقت آخر من اليوم.

قد تشعر بمزيد من التركيز

قد يؤدي التمرين في الصباح إلى زيادة اليقظة ومساعدتك في الحفاظ على تركيزك طوال اليوم، التمرين الصباحي يبقيك يقظًا، من خلال خفض مستوى الكورتيزول في الجسم قد تكون قادرًا على أداء عملك بشكل أفضل إذا مارست الرياضة أول شيء في الصباح.