شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخسر وزنك عند اتباع حمية الكيتو دايت ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيتو دايت هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يركز على تحويل الدهون إلى وقود والدخول في الحالة الكيتونية، حيث يتم حرق تلك الدهون كمصدر أساسي للطاقة، ويحقق هذا النظام نتائج سريعة فى إنقاص الوزن، ولكن ما يبقى مهمًا هو تحقيق مستوى الكيتوزية المثالي، والذي لن يساعد فقط في حرق الدهون، ولكن أيضًا في تحقيق الأهداف الصحية الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- ما هو الوقت الذي يستغرقه الجسم للوصول إلى الحالة الكيتونية؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منضبطًا مع حمية الكيتو منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، فيمكن أن يبدأ الجسم في استخدام الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة، يمكن تحقيق ذلك من خلال وسائل متعددة، حيث يمكن الوصول إلى الحالة الكيتونية ما بين يومين إلى أسبوع والبدء في إظهار النتائج.

وبمجرد حرق الكربوهيدرات يبدأ الجسم باستخدام الدهون المخزنة لحرق الطاقة.



كيتو دايت

- ما هو المستوى الكيتوني المثالي؟

يقال إن مستويات الكيتون في الدم التي تحدد حالتك الكيتونية المثالية تتراوح من 0.5 إلى 3.0 مجم / ديسيلتر، وتعتبر هذه هي المرحلة المثلى حيث تستخدم أجسامنا العناصر الغذائية المخزنة بشكل أكثر فاعلية وتعزز أيضًا فقدان الوزن.

- ما سبب أهمية تتبع الحالة الكيتونية؟

يعد تتبع مستويات الكيتون (أو الكيتوزية) أمرًا ضروريًا أيضًا لأنها يمكن أن تعمل كمؤشر متعلق بفقدان الوزن، حيث يمكن أن يخبرك قياس الكيتونات عن مدى فعالية نظامك الغذائي، كما يوضح أيضًا ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات حتى يمكن تسريع عملية حرق الدهون.

ومع ذلك، يمكن أن تختلف مستويات الكيتوزية اختلافًا كبيرًا بناءً على اختياراتك الغذائية وأسلوب الحياة الذي تتبعه.

نظام الكيتو

- كيفية تحقيق أقصى مستويات الكيتون في الجسم ؟

يمكن أن يحدد الوصول إلى المستوى الكيتوني المثالي متى يمكنك البدء في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن وتحقيق الأهداف الصحية الأخرى، في حين أنه من المهم الانتباه إلى تناول المغذيات في نظام الكيتو، فإن الأمر الأكثر أهمية هو تقييد تناول الكربوهيدرات والتركيز على تناول الدهون الجيدة.

لتوضيح الأمر ببساطة، أثناء اتباع نظام الكيتو، حاول الحفاظ على تناول الكربوهيدرات عند 50 جرامًا في اليوم، حيث يساعد ذلك فى بدأ الجسم بالاعتماد على حرق الدهون وهو ما يستهدفه نظام الكيتو.