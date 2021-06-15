رجيم الصيف للبنات لتخسيس مضمون في 7 أيام  

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الصيف للبنات من الطرق التي تساعد على التخسيس السريع والمضمون في ايام قليلة. ويقوم هذا الرجيم على تناول اطعمة صحية تخلو من الدهون الضارة والسكريات وعلى استبدالها بأخرى تسهل عملية الهضم وتحفز الايض. ولهذا ينصح باتباع رجيم الصيف للبنات لمدة 7 ايام فقط على ان يتم بعد هذا تطبيق برنامج غذائي وحياتي صحي.

طريقة الرجيم



يقوم رجيم الصيف للبنات على اعتماد نظام غذائي متوازن يترافق مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويمكن تطبيقه في 7 ايام فقط.

الاثنين



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون اي محليات، قطعة او قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم مع القليل من الفواكه الحمراء.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، باقة من الاعشاب مثل اكليل الجبل والنعناع، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من جبنة ركفور.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي مع القليل من عصير الليمون.

العشاء. طبق من شوربة الطماطم قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع الهليون، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

الثلثاء



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة او اثنتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، ملعقة طعام من مربى الفراولة قليل السكر.

الغداء. طبق من الغاسباتشو بالفليفلة الحمراء، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، طبق من بوريه البطاطا المسلوقة، كوب من كريما الفانيليا.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

العشاء. طبق من الباذنجان المشوي مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الأربعاء



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او اي نوع من المحليات، كوب من حبوب الفطور مع الحليب منزوع الدسم من دون سكر، طبق من سلطة الفواكه الموسمية، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، كوب من شوربة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. ملعقتا طعام من مربى مصنوع بطريقة صحية.

العشاء. طبق من الارضي شوكي المحشو من دون دسم، كوب صغير من بوظة الفانيليا.

الخميس



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من حبوب الفطور الكاملة مع الحليب من دون سكر، ملعقتا طعام من مربى المانغا الخفيف.

الغداء. طبق متوسط السعة من الباذنجان المحشو، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والافضل ان يكون طبيعياً.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. طبق من شوربة الفطر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعتان من اللحم المشوي من دون دهون، كوب من قطع فاكهة موسمية.

الجمعة



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعتان من البسكوت المخصص للفطور غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من البطيخ.

الغداء. حبة متوسطة الحجم من البطاطا المسلوقة مع القليل من زيت الزيتون من دون ملح، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة برتقال.

وجبة خفيفة. قطعة صغيرة من الشوكولا الداكن.

العشاء. طبق لازانيا صغير، طبق سلطة مشكلة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة تفاح.

السبت

الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من حبوب الفطور مع الحليب قليل الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق صغير من المعكرونة، طبق من سلطة الفواكه المشكلة.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مربى الدراق قليل السكر.

العشاء. طبق سلطة مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من خبز النخالة، طبق بوريه بطاطا، حبة تفاح مشوية في الفرن.

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الاحد



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، حبة برتقال.

الغداء. طبق من شوربة قليلة الدسم، طبق من قطع الباذنجان المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. حبة دراق.

العشاء. طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق سلطة فواكه. وفي نهاية رجيم الصيف للبنات يمكن ملاحظة خسارة الوزن بوضوح. وبعد ذلك من المهم اتباع نظام غذائي وحياتي صحي من أجل الحفاظ على النتيجة.



