كورونا حول العالم.. تراجع إصابات مصر وارتفاع حالات الشفاء في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و33 ألفاً و919 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و827 ألفا و748 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 161 مليونا و226 ألفا و410 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





20 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 23 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية مقابل أربع قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 مقابل 24 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91471 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





827 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 39846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و827 وفاة بمرض "كوفيد-19" الناجم عنه.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و452612 إصابة و488228 وفاة.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.





تراجع إصابات مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، انخفاضا من 691 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 273795 من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة".





314 حالة شفاء جديدة في المغرب

أعلنت المملكة المغربية تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و314 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 523 ألفا و999 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 511 ألفا و440 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9213 حالة.





60471 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 60471 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى عدد تم تسجيله منذ 31 مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.57 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 377031 بعد تسجيل 2726 وفاة خلال الليل.



