شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ صحة على الشعر والبشرة والأظافر بدون مكملات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ أرفف الصيدليات بالمكملات الغذائية التي يزعم المصنعون أنها ستساعد في تقوية الشعر وإزالة التجاعيد واستعادة الأظافر الضعيفة ، يمكن أن تشمل مكوناتها الفيتامينات والمعادن والأعشاب والهرمونات وزيت السمك والكولاجين ، وأغلب المكملات الغذائية ليست رخيصة الثمن، والسؤال الذى طرحه موقع " consumerreports"، هل هذه المكملات تفي بوعودها؟ وكيف يمكن المحافظة على صحة الشعر والبشرة والأظافر ؟





هل يمكن للمكمل أن يحدث فرقًا؟

تشمل العناصر الغذائية المحددة في مكملات الشعر والجلد والأظافر مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E أو الإنزيم المساعد Q10، وكذلك البيوتين ، وهو فيتامين ب المركب، غالبًا ما تحتوي مكملات الشعر على المنجنيز والسيلينيوم بالإضافة إلى الأحماض الدهنية مثل زيت السمك وزيت بذور الكتان.

قد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية، إلى تغيرات في مجموعة من الشعر وأحيانًا الجلد والأظافر مع مرور الوقت ، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول كميات غير كافية من الفيتامينات A و E إلى ظهور بقع قشرية خشنة على الجلد قد يؤدي نقص البيوتين إلى الإكزيما وتساقط الشعر.

قال بيتر كوهين ، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "لست على علم بأي بيانات قوية تشير إلى أن أي مكملات يمكن أن تعالج تساقط الشعر الطبيعي المرتبط بالشيخوخة أو تلف الأظافر ، أو تمنحك بشرة أكثر صحة".

وجدت دراستان في تسعينيات القرن الماضي أن مكملات البيوتين قد تساعد في تقوية الأظافر اللينة والقابلة للكسر بسهولة، يقول كوهين إن الدراسات كانت صغيرة ولم يتم إجراؤها بدقة ، ولم يتم تكرارها، مضيفا أنه لا شيء يقودني إلى التوصية به لأي من مرضاي".

وتابع قائلا : إن الكثير من مكملات الشعر تحتوي أيضًا على البيوتين ، ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي المستويات الطبيعية ، لم نظهر أبدًا أن تناول المكملات الغذائية سيزيد من نمو الشعر.

ماذا يحدث في حالة نقص العناصر الغذائية ؟

يحصل معظم الناس على ما يكفي من العناصر الغذائية المذكورة أعلاه من خلال النظام الغذائي ، ولكن في حالات نادرة ، قد تتسبب مشكلة طبية في حدوث نقص أو تؤثر على شعرك أو أظافرك أو بشرتك. الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية على المدى الطويل أو يستخدمون الأدوية المضادة للنوبات ، على سبيل المثال ، هم أكثر عرضة للإصابة بنقص البيوتين، قد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها إلى تساقط الشعر وجفاف الخصلات، يمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى أظافر هشة وغريبة الشكل.

وأوصى راجاني كاتا دكتور الأمراض الجلدية ، وأستاذ مساعد للطب في كلية بايلور للطب في هيوستن، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الشعر أو الأظافر أو الجلد دون سبب واضح ، بزيارة الطبيب، لتحديد ما إذا كنت تعاني من نقص في عنصر غذائي معين ، موضحا أن المخاطرة في تناول المكملات الغذائية دون زيارة الطبيب لها آثار ضارة فإذا حصلت على الكثير من العناصر الغذائية - مثل فيتامين أ على سبيل المثال - يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر تمامًا مثل الحصول على القليل جدًا منه.

كيف يمكن المحافظة على صحة الشعر والبشرة والأظافر؟

يمكن أن تساعدك العديد من استراتيجيات نمط الحياة في الحفاظ على صحة شعرك وبشرتك وأظافرك. حاول القيام بما يلي:

تناولي كمية كافية من البروتين، من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي من أجل الصحة العامة، والحصول على 30 % من السعرات الحرارية اليومية من البروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على شكل شعرك.

كن حذرًا مع صبغ الشعر، ومجففات الشعر ، والمكاوي المسطحة ، والأنماط مثل ذيل الحصان الضيق إذا كنت تعضين أظافرك ، فاحرصي على تقليمها أو ضعي في اعتبارك استخدام طلاء نقي .

ارتدِ قفازات مبطنة بالقطن عند غسل الأطباق ، ورطب الأيدي والأظافر يوميًا ، واستخدم صابونًا مرطبًا، ورطبى البشرة بشكل متكرر واستحم لفترة قصيرة وفاترة، و قم بتشغيل جهاز ترطيب في غرفة نومك أو مكتبك للحفاظ على نسبة رطوبة تتراوح بين 30 و 50 %، إذا كنت تدخن ، فاحرص على الإقلاع عن التدخين.

احم نفسك من الشمس يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة UV الخاصة به في ظهور التجاعيد المبكرة ، والترهل ، والبقع ، وخشونة الجلد، قلل من وقت التعرض للشمس واستخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية 30 على الأقل يوميًا.