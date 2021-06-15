شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات الإصابة بالتهاب المثانة.. وهل تنتشر العدوى إلى الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث التهاب المثانة فى الغالب بسبب عدوى بكتيرية، وتسمى عدوى المسالك البولية ويمكن أن تكون عدوى المثانة مؤلمة ومزعجة، ويمكن أن تصبح مشكلة صحية خطيرة إذا انتشرت العدوى إلى كليتيك.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد يحدث التهاب المثانة كرد فعل لبعض الأدوية أو العلاج الإشعاعي او استخدام بعض العطور فى المنطقة الحساسة وقد يحدث التهاب المثانة أيضًا كمضاعفات لمرض آخر، ويعتبر العلاج المعتاد لالتهاب المثانة الجرثومي هو المضادات الحيوية.

غالبًا ما تتضمن علامات التهاب المثانة وأعراضها ما يلي:

1:رغبة قوية ومستمرة في التبول.

2:إحساس بالحرقان عند التبول.

3:خروج كميات صغيرة ومتكررة من البول.

4:دم في البول.

5:خروج بول كريه الرائحة.

6:عدم ارتياح في الحوض.

7:شعور بالضغط في أسفل البطن.

8:حمى منخفضة.

عند الأطفال الصغار، قد تكون النوبات الجديدة من التبول العرضي أثناء النهار علامة على عدوى المسالك البولية من غير المحتمل أن يرتبط التبول في الفراش ليلا بمفرده بالتهاب المسالك البولية.

اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا كانت لديك علامات وأعراض شائعة لعدوى الكلى ، بما في ذلك" آلام الظهر أو الجانب، حمى وقشعريرة،غثيان".

إذا كنت تعاني من التبول العاجل أو المتكرر أو المؤلم الذي يستمر لعدة ساعات أو أكثر أو إذا لاحظت وجود دم في البول ، فاتصل بطبيبك إذا تم تشخيص إصابتك بعدوى في المسالك البولية في الماضي وظهرت لديك أعراض تحاكي التهاب المسالك البولية السابقة ، فاتصل بطبيبك.