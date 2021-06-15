شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى سرطانات الدم ونخاع العظام؟.. وما أبرز أعراضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ معظم سرطانات الدم في نخاع العظام حيث يتم إنتاج الدم، و تحدث سرطانات الدم عندما تبدأ خلايا الدم غير الطبيعية في النمو خارج نطاق السيطرة، مما يعطل وظيفةالخلايا الطبيعية، التي تقاوم العدوى وتنتج خلايا دم جديدة، وحسب ما ذكره موقع cancercenter فهناك أنواع لسرطان الدم ونخاع العظام وهى:

1:اللوكيميا

هو سرطان دم ينشأ في الدم ونخاع العظام، و يحدث عندما ينتج الجسم عددًا كبيرًا جدًا من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

2:سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين

هو سرطان الدم الذي يتطور في الجهاز الليمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

3:الورم النقوي المتعدد

هو سرطان الدم الذي يبدأ في خلايا بلازما الدم، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تصنع في نخاع العظام، و تعرف أيضًا على مراحل المايلوما المتعددة .

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لسرطان الدم ونخاع العظام ما يلي:

-حمى وقشعريرة.

-التعب المستمر والضعف.

-فقدان الشهية والغثيان.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-تعرق ليلي.

-آلام العظام / المفاصل.

-عدم ارتياح في البطن.

-الصداع.

-ضيق في التنفس.

-عدوى متكررة.

-حكة في الجلد أو طفح جلدي.

-تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

يعتمد علاج سرطان الدم ونخاع العظام على نوع السرطان ، والعمر ، ومدى سرعة تقدمه ، ومكان انتشاره وعوامل أخرى، تتضمن بعض علاجات سرطان الدم الشائعة لسرطان الدم والورم الليمفاوي والورم النخاعي المتعدد ما يلي:

1:زرع الخلايا الجذعية :

زرع الخلايا الجذعية يضخ الخلايا الجذعية المكونة للدم في الجسم. يمكن جمع الخلايا الجذعية من النخاع العظمي والدم المنتشر ودم الحبل السري.

2:العلاج الكيميائي :

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية المضادة للسرطان للتدخل في ووقف نمو الخلايا السرطانية في الجسم، يتضمن العلاج الكيميائي لسرطان الدم أحيانًا إعطاء عدة أدوية معًا في نظام محدد، و يمكن أيضًا إعطاء هذا العلاج قبل زراعة الخلايا الجذعية.

3:العلاج الإشعاعي :

يمكن استخدام العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية أو لتخفيف الألم أو الانزعاج، يمكن أيضًا إعطاؤه قبل زراعة الخلايا الجذعية.