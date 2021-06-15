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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للوجه يقدمها البنجر.. يقاوم حب الشباب ويعزز صحة البشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البنجر هو نبات غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والخصائص المضادة للالتهابات، وتساعدك الخصائص المضادة للالتهابات في البنجر على التخلص من حب الشباب المستعصي وتقليل ظهور البثور على بشرتك، كما تساعدك على التخلص من جميع مشاكل بشرتك وستمنحك توهجًا طبيعيًا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".أبرز فوائد جذر البنجر على البشرة والجلد:
1. للحصول على بشرة متوهجة : يساعدك البنجر على الحصول على هذا التوهج الطبيعي لبشرتك ويساعد في الحفاظ عليها مغذية ورطبة.
2- لتفتيح البشرة : كل من البنجر والبرتقال غنيان بفيتامين سي، هذا المزيج ستساعدك في زيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك وتمنحك توهجًا لطيفًا ومشرقًا.
البنجر والبرتقال
البنجر
4- مكافحة الشيخوخة :يساعد فيتامين سي الموجود في البنجر، المعروف بزيادة إنتاج الكولاجين ، على إنتاج خلايا الجلد وتجديدها وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
وقد أظهرت دراسات حديثة أن مستخلص البنجر يمكن أن يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية الموجودة في الحيوانات، ويقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا والثدي.
كما يعمل البنجر على تحسين صحة الدماغ ووظائفه، لاحتوائه على النترات التي يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية والعقلية عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ليزداد تدفق الدم إلى الدماغ مرة أخرى.