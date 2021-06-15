شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وجبات تسرع فقدان الوزن.. تناول الأرز مع العدس والبطاطس بالفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثير من الناس أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، في حين أن جميع الأطعمة لها خصائص مفيدة لفقدان الوزن إذا تم تناولها بالمقدار المحدد، وتناول نوعين من الأطعمة أو خلط مجموعات الطعام معًا يمكن أن يساعدك على الاستفادة من أفضل العناصر الغذائية والوصول إلى هدفك بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اقتران الأطعمة الصحيحة أيضًا على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وتحقيق الشبع، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. بعض التركيبات الغذائية الصديقة لإنقاص الوزن والتي تساعد على الوصول إلى هدفك بشكل أسرع: 1- أرز وعدس

هذه الوجبة المتواضعة مزيجًا ممتازًا مفيدًا لفقدان الوزن، حيث أن العدس من البقوليات الغنية بالبروتينات وتساعد على الشعور بالشبع، وإضافة الأرز يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات.



شوفان بالمكسرات

2- دقيق الشوفان المغطى بالمكسرات والبذور

هناك أكثر من سبب يجعل دقيق الشوفان أحد أفضل وجبات الإفطار التي تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك فإن تناول دقيق الشوفان بالطريقة الصحيحة بمكونات عالية الجودة ليست مصادر للسكر، يمكن أن يجعله خيارًا صحيًا، فعلى سبيل المثال، تأكد من إضافة المكسرات والبذور الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل اللوز والجوز وبذور الشيا.

3- شاي أخضر مع الليمون

مزيج غنى بمضادات الأكسدة، حيث يساعد الشاي الأخضر فى إزالة السموم من الجسم كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويعتبر تناول ما يصل إلى 3-4 أكواب يوميًا من هذا المشروب فعالًا فى استقرار ضغط الدم والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، كما يساعد الليمون على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.



بانيه الدجاج مع الخضروات

4- خضروات مع بانيه الدجاج

من المهم إضافة الخضروات الصحية إلى وجباتك فهى منخفضة الكربوهيدرات ورائعة لفقدان الوزن، ومع ذلك من المهم إضافة مصدر بروتين غني بالتغذية لتلك الخضروات مثل بانيه الدجاج مما يجعلها وجبة صحية توفر فوائد عظيمة.



قهوة بالقرفة

5- قهوة بالقرفة

القهوة هي واحدة من المشروبات المفضلة منخفضة السعرات الحرارية لمراقبي الوزن، ويمكن إضافة القرفة إلى القهوة لتحقيق فوائد عظيمة، فهى غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص تقلل الالتهابات، كما تحتوي القرفة أيضًا على هرمون الشبع الذى يقلل من الرغبة الشديدة فى الجوع، حيث أن استخدام القرفة بأي شكل من الأشكال يجبر الخلايا الدهنية في الجسم على الاستمرار في الاحتراق حتى عندما يظل الجسم خاملًا لذلك فهى تعتبر خيارًا رائعًا لمحاربة السمنة.

6- بطاطس بالفلفل

تكتسب البطاطس سمعة سيئة بين يسعون إلى خفض الوزن لكونها مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا، البطاطس غنية أيضًا بالألياف أكثر من دقيق الشوفان أو الأرز البني، فإذا تم تناولها باعتدال ستمنحك الطاقة اللازمة والشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن إضافة توابل الفلفل إلى البطاطس يمكن أيضًا أن يسرع من مهمة فقدان الوزن، حيث يحتوي الفلفل على مستخلص أساسي وهو البيبيرين الذي يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم ويسرع من عملية فقدان الوزن.



بيض بزيت جوز الهند

7- البيض بزيت جوز الهند

يعد البيض من أفضل الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن وهو غني أيضًا بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 والفيتامينات المتعددة، ويمكنك إعداد البيض بزيت جوز الهند بدلًا من الزبدة المحملة بالكثير من السعرات الحرارية، حيث يستخدم زيت جوز الهند كمصدر للدهون الجيدة التي لا ترفع مستويات الكوليسترول على نطاق واسع وله العديد من الفوائد الصحية.