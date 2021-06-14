إسرائيل تلغي إلزامية الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل إلغاء إلزامية وضع الكمامات بالأماكن العامة المغلقة، أحد التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أن "إلزامية وضع الكمامات ستلغى اعتبارا من الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران".

ومطلع الشهر الحالي خفّفت إسرائيل القيود الصحية المفروضة على السكان لكنّها أبقت تدابير صارمة مفروضة على الزوار الوافدين من الخارج.

ولا تزال حدود الدولة العبرية مغلقة أمام الأجانب باستثناء أولئك الذين يحملون إعفاءات لدواع مهنية أو عائلية قاهرة.

وتفرض السلطات على المسافرين الوافدين إلى البلاد حجرا صحيا لمدة 14 يوما يمكن أن تنتهي بموجب نتيجة فحص مصلي يثبت تلقي اللقاح أو تمتّع الشخص المعني بحصانة كافية.

وأطلقت إسرائيل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول حملة تلقيح واسعة النطاق بموجب اتفاق مع شركة الأدوية العملاقة فايزر لتزويدها بملايين الجرعات اللقاحية مقابل بيانات حول آثار التلقيح في هذا البلد الذي يمتلك قاعدة بيانات طبية رقمية لسكانه.

وتلقى أكثر من 5 ملايين شخص من أصل 9,3 ملايين نسمة في إسرائيل (55% من السكان) الجرعتين اللقاحيتين.

ومنذ بدء الجائحة أصيب أكثر من 839 ألف شخص بكوفيد-19 في إسرائيل، بينهم ثلاثة فقط في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتوفي 6428 شخصا، وفق بيانات وزارة الصحة. وحاليا يبلغ عدد المصابين في إسرائيل 205 أشخاص يتلقى 53 منهم العلاج في المستشفى.