شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة قبل النوم لتفادى الأرق.. امتنع عن استخدام الموبايل وتناول القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم لعدد ساعات مناسبة تتراوح بين 6-8 ساعات فى كل ليلة، أمر فى بالغ الأهمية لضمان عمل جميع أجهزة الجسم بشكل فعال، ويؤكد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" أنه لا يوجد عضو واحد أو أي عملية في الدماغ لا يعززها النوم أو يضعفها نقصه، حيث يرتبط النوم الجيد بقدرة الناس على التعلم وصنع الذكريات واتخاذ قرارات منطقية ومواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية.

ويعتبر الحصول على فترة راحة جيدة والنوم ليلًا أمر بالغ الأهمية، حيث يعيد ترسيخ جهاز المناعة ويحارب الأورام الخبيثة ويمنع العدوى، كما يرتبط النوم أيضًا بحالة التمثيل الغذائي للجسم والتحكم في الشهية والوزن، ويحافظ النوم الجيد على صحة ميكروبات الأمعاء كما أنه يحمي الحمض النووي للجسم.

نصائح فعالة لدعم النوم الجيد: 1- امتنع عن تناول القهوة بعد الواحدة ظهرًا

بقدر ما نحب القهوة، من الأفضل ألا نتناولها بعد الواحدة ظهرًا كما أوصى الخبراء، لأن الكافيين الذى تحتوى عليه القهوة قد يتسبب فى حدوث الآرق خاصة عند تناولها فى وقت متأخر من اليوم.

2- تجنب الكحوليات قبل النوم

الكحول من المنبهات، وقد يتسبب فى حدوث أرق عند تناوله قبل النوم.

3- الامتناع عن استخدام الموبايل قبل النوم

الضوء الاصطناعي المنبعث من هواتفنا وكذلك أجهزة الكمبيوتر قد تمنع إفراز هرمون الميلاتونين الذى يساعدنا على النوم، لذلك من الأفضل منع استخدام تلك الأجهزة قبل ساعة من النوم.

4- اقرأ وسجل و تأمل

القيام بنشاط مريح قبل النوم، مثل القراءة أو كتابة المذكرات أو التأمل، يساعد فى إفراز هرمون الأوكسيتوسين وهو مضاد للتوتر، ويمكن أن يساعدذلك على الاسترخاء وإحداث حالة من الهدوء قبل النوم.