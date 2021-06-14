شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد شخير.. تعرف على علامات توقف التنفس أثناء النوم وكيف التعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يدعي شريكك أنك تشخر؟ إذا كان الأمر كذلك، قد يعني أنك مصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي، والذي يسبب انقطاعات متكررة في التنفس أثناء النوم مما يؤدى لحدوث مشاكل صحية خطيرة، لذلك أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) بضرورة التفرقة ما بين أسباب الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم.

ووفقا لما نشره موقع " HealthDay News "قال رئيس الجمعية الأمريكية للطب النفسي الدكتور كنان رامار: "بينما لا يعاني كل من يشخر من توقف التنفس أثناء النوم ، فإن الشخير هو علامة تحذير يجب أخذها على محمل الجد، إذا كان شريكك في الفراش يشخر ، أو إذا تم إخبارك بأنك تشخر ، فمن المهم التحدث إلى مزود طبي حول فحص أو اختبار انقطاع التنفس أثناء النوم."

وأضاف أن علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يحسن الصحة العامة ونوعية الحياة، وأشار إلى أن ما يقرب من 70 ٪ من الأمريكيين يعانون من هذه الحالة المرضية، وفقًا لمسح أجري عام 2021 وجد الاستطلاع نفسه أن 26٪ من الأمريكيين ليسوا على دراية بانقطاع النفس الانسدادي النومي ، و 48٪ لا يعرفون أعراضه .

يعاني ما يقرب من 30 مليون بالغ في الولايات المتحدة من انقطاع النفس الانسدادي النومي ، لكن تقدر الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن 23.5 مليون من هذه الحالات لم يتم تشخيصها.

هذه هي العلامات التحذيرية الخمس التي يجب الانتباه لها:

الاختناق

اللهاث أثناء النوم

التعب أو النعاس أثناء النهار

البدانة

ضغط الدم المرتفع

تشمل المؤشرات الأخرى لانقطاع التنفس: النوم غير المنعش، والأرق، والصداع الصباحي، والاستيقاظ أثناء الليل للذهاب إلى الحمام، وصعوبة التركيز، وفقدان الذاكرة، والتهيج، أو صعوبة البقاء مستيقظًا أثناء مشاهدة التليفزيون أو القيادة.

وقال رامار: "تأخير علاج انقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، ولحسن الحظ ، يمكن إيقاف العديد من الآثار الضارة لانقطاع التنفس أثناء النوم، بل وحتى عكسها ، من خلال التشخيص والعلاج من قبل فريق النوم في مركز النوم المعتمد ، حيث يتلقى المرضى الرعاية في أماكن آمنة ومريحة."

العلاج النموذجي لانقطاع التنفس أثناء النوم هو العلاج المستمر بالضغط الهوائي الإيجابي(CPAP) حيث يبقي ضغط المجرى الهوائي مفتوحًا من خلال توفير تيار مستمر من الهواء من خلال قناع يتم ارتداؤه أثناء النوم.