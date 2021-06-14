شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يُحذر من زيادة الضغوط النفسية.. ويؤكد: تعرضك لهذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من زيادة الضغوط النفسية على صحة الإنسان.

وأكد في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أنه تختلف درجة تحمل الضغوط النفسية من شخص لآخر، موضحاً أنه في حال زادت عن طاقته بدأ يشتكي من العديد من الأمراض مثل:

كثرة الصداع التوتري

قلة النوم

ألم في القلب

نوبات القولون العصبي

ضيق التنفس

كثرة التنهدات

ضعف التركيز

ونصح “النمر” بضرورة عدم تحمل النفس فوق طاقتها من الضغوطات النفسية.

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