"الصحة العالمية": الأولوية لأفريقيا في الحصول على لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية إن أفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وكانت تبرعت بتلك اللقاحات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة كوفيد-19، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: "سترون أن أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولا على الخدمات، لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الأفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة".