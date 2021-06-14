صحة ورشاقة

"الصحة العالمية": الأولوية لأفريقيا في الحصول على لقاحات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية إن أفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وكانت تبرعت بتلك اللقاحات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة كوفيد-19، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: "سترون أن أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولا على الخدمات، لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الأفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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