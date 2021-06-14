شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو أخذت اللقاح.. 5 أشياء يجب أن تعرفها للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت متغيرات فيروس كورونا المزيد من القلق والخوف، من أنها شديدة العدوى وأكثر قابلية للانتقال، وهذا يزيد من أهمية تلقى اللقاحات، حيث أن التطعيم يحميك من الإصابة بالعدوى الشديدة بالفيروس التاجي، وهناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها للوقاية من فيروس كورونا حتى إذا حصلت على اللقاح لحماية نفسك والآخرين، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أشياء يجب تعرفها للوقاية من كورونا حتى بعد الحصول على التطعيم

شدد الخبراء والأطباء على أهمية اتخاذ الاحتياطات واتباع السلوك المناسب للوقاية من كورونا حتى بعد الحصول على التطعيمات.

1- اللقاحات تمنع إصابتك بالعدوى الشديدة وتحميك من دخول المستشفى

إذا حصلت على التطعيم فمن المهم ملاحظة أن اللقاحات يمكن أن توفر لك مستوى معينًا من الحماية وتجنب العدوى الشديدة ودخول المستشفى، ومع ذلك ، فإنه لا يزال بإمكانك الإصابة بالمرض ونقله إلى الآخرين، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر.

2- الموجة الثالثة من كورونا كانت مدفوعة بالإهمال في اتباع طرق الوقاية

بينما يلقي الكثير باللوم على السلالات الجديدة في الموجة الثالثة للفيروس التاجي، فإن الإهمال وعدم اتباع قواعد الوقاية من فيروس كورونا قد زاد أيضًا من الإصابات والوفيات بالفيروس في عدة دول بالعالم لذلك، قبل أن تضربنا موجة أخرى من الفيروس التاجي، يجب أن نكون أكثر وعياً بأفعالنا ونحمي أنفسنا والأشخاص الأكثر عرضة لخطر لفيروس القاتل.

3- استمر في ارتداء الكمامة وغسل يديك باستمرار

من المهم أن ترتدي الأقنعة بانتظام، والأفضل ارتداء قناع مزدوج "قناعين معاً" ويجب أن تغسل يديك بشكل متكرر وتستمر في ممارسة التباعد الاجتماعي، وتذكر أن انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا لا يعني أن الفيروس قد انتهى تمامًا.

4- فيروس كورونا لا يزال شديد العدوى وقابل للانتقال

من الأهمية أن نعلم أن فيروس كورونا لا يزال شديد العدوى وقابل للانتقال، حتى إذا انخفضت معدلات الإصابة، لذا يجب أن نكون حذرين حتى لا نتسبب في موجة أخرى من العدوى.

5- السلالات الجديدة تزيد الأمر سوءًا

تهدف الفيروسات إلى التحور والتغيير ولا توجد إجابة محددة لعدد المرات التي يتحور فيها فيروس كورونا، ولكن نظرًا لأن السلالات الجديدة للفيروس أكثر عدوى وقابلة للانتقال، يجب على الجميع اتباع جميع التدابير الاحترازية وطرق الوقاية.