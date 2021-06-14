شكرا لقرائتكم خبر عن سر إصابة إريكسن.. ما هى السكتة القلبية وكيف يتم إجراء الإنعاش القلبى الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد المشاهد القاسية التي شاهدها العالم أجمع بانهيار كريستيان إيركسن لاعب خط الوسط الدنماركي على أرض الملعب خلال مباراة بلاده ضد فنلندا وأدى ذلك إلى إثارة قلق بين الفرق والمعجبين والأسرة والجمهور، وأثار حالة من الجدل بين الأطباء والخبراء عن سبب تلك الإصابة الخطيرة، وقال الدكتور سانجاي شارما من جامعة سانت جورج بلندن وطبيب القلب لكريستيان إيركسن لصحيفة The Mail : "فكرت هل هناك شيء لم نراه؟.. لكني نظرت في جميع نتائج الاختبارات وبدا كل شيء على ما يرام ".

وأضاف" كانت وظيفتي هي فحصه واختباره كل عام لذلك من المؤكد أن اختباراته حتى عام 2019 كانت طبيعية تمامًا، مع عدم وجود عيب قلبي أساسي واضح يمكنني أن أؤكد ذلك لأنني أجريت الاختبارات".

وتقدم السطور التالية كل ما تريد معرفته عن السكتة القلبية الأعراض والمخاطر والعلاج وفقا لتقرير لموقع time now news.

يؤدي التوقف المفاجئ لضربات القلب إلى سكتة قلبية وهى حالة قلبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا تُركت دون علاج.

الدوخة وفقدان الوعي انهيار غياب النبض الإعياء ضيق في التنفس وألم في الصدر

تشمل الأعراض الشائعة للسكتة القلبية ما يلي:

مرض قلب خلقي

قلب كبير

التدخين

البدانة

تعاطي المخدرات

مرض القلب التاجي

نمط الحياة غير الصحي

أسباب وراثية

ضغط الدم المرتفع

مشاكل النبضات الكهربائية

عوامل الخطر الشائعة التي قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بالسكتة القلبية هي كما يلي:

ويعد إزالة الرجفان والإنعاش القلبي الرئوي من بين العلاجات الفورية للسكتة القلبية وتشمل طرق العلاج التي يقترحها الأطباء تغيير نمط الحياة والتمارين الرياضية والجراحة.

الإنعاش القلبي الرئوي الأهمية والطريقة الصحيحة لمنحه

الإنعاش القلبي الرئوي هو إجراء علاجي طارئ يُعطى لشخص يعاني من سكتة قلبية وهو يعمل عن طريق استعادة التنفس والدورة الدموية في الشخص، ومن الضروري معرفة كيفية تنفيذ الإجراء في حالة الطوارئ للقيام بدورنا في إنقاذ حياة شخص ما وإليك دليل خطوة بخطوة طريقة الإنعاش القلبي الرئوي: