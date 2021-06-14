شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تأكل لاستعادة صحتك بعد التعافى من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة علينا جميعًا، بينما أصيب الكثير منا بفيروس كورونا، وهناك حاجة إلى قدر كبير من العناية للتعافي من عدوى هذا الفيروس، ولكن من المهم أيضًا أن يكون الشخص شديد الحذر حتى بعد التعافي من كوفيد 19، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الجسم بعد التعرض لفيروس كورونا يقاتل ليلاً ونهارًا للقضاء عليه، لذلك بعد التعافى يبقى الجسم بحاجة إلى تجديد جميع العناصر الغذائية وتناول الفيتامينات والمعادن المفقودة لتجنب أي مشاكل صحية في المستقبل.

عند الحديث عن نظام ما بعد الشفاء من كورونا، فإن العنصر الغذائي الوحيد الذي يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي هو البروتين، حيث يعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مع ما يكفي من السوائل والخضروات الخضراء أمرًا أساسيًا للتعافي الصحي بعد الشفاء من كوفيد 19.

يوصي خبراء التغذية المرضى باتباع نظام غذائي غني بالبروتين يشمل البيض واللحوم قليلة الدسم والحبوب لبناء المناعة، فليس من المهم تناول البروتين فحسب، بل يجب أيضًا مراعاة الجودة والكمية، حيث من المهم تناول بروتين ذو قيمة بيولوجية عالية، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان التى تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وقد يكون له تأثير مضاد للالتهابات ومحفزة للمناعة.

- فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أن الجسم يعاني من نقص البروتين: 1- صعوبة فقدان الوزن أو زيادته

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام وتتناول طعامًا صحيًا ولا تزال لا ترى نتائج واضحة، فقد يكون لديك نقص في البروتين، يؤدي عدم تناول كمية كافية من البروتين إلى إعاقة عملية إصلاح العضلات مما يؤدي في النهاية إلى فقدان تلك العضلات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بدلاً من حرق الدهون.

2- تقلب المزاج

يرتبط الشعور بضباب الدماغ والمزاج غير المستقر بنقص البروتين فى الجسم، حيث يساعد البروتين في تصنيع مجموعة متنوعة من الهرمونات والناقلات العصبية المسئولة عن تحسين المزاج.

3- انخفاض مستويات السكر فى الدم

عندما لا تزود جسمك بما يكفي من البروتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، لذلك تأكد من استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين من أجل استقرار مستويات السكر في الدم.

4- مشاكل الجلد والشعر والأظافر

تتكون البشرة والأظافر والشعر بشكل أساسي من البروتينات، وبالتالي فإن نقص البروتين يؤثر عليهم أيضًا، حيث يمكن أن يؤدي نقص البروتين الشديد إلى احمرار وتقشر الجلد وإزالة التصبغ وترقق الشعر وبهتانه وتساقطه وهشاشة الأظافر.

- ما هي كمية البروتين التي يجب استهلاكها يوميًا؟

يجب على الفرد استهلاك 1-1.5 جرام من البروتينات لكل كيلوجرام من وزن الجسم، فإذا كان وزنك حوالي 50 كجم، فيجب أن يكون تناول البروتين المثالي بين 50-65 جرامًا يوميًا، حاول أن تستهلك البروتين من مصادر طبيعية، مثل اللحوم والبيض والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات وفول الصويا، وإذا لم تتمكن من تلبية كمية البروتين التي تتناولها من خلال تلك المصادر، يمكنك تعويض هذا النقص بتناول مكملات البروتين مثل بروتين مصل اللبن أو مسحوق البروتين النباتي.