شكرا لقرائتكم قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمرت النيابة المصرية بإيداع معاذ عيسى طفل ذا فويس كيدز والمتهم بالشروع في القتل لمدة أسبوع بإحدى دور الملاحظة، وأخطرت خط نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، مع استكمال التحقيقات.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الأولية فى الواقعة، موضحة أنها تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه يفيد بنشوب مشادة بين نجله وبين الطفل المتهم تعدى خلالها الأخير على ابنه بآلة حديدية كانت بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى.

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وأوضحت النيابة أنها انتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة ومؤديًا لكسر فيها.

وذكرت النيابة أنه أجريت عملية جراحية للطفل المجني عليه استخرج خلالها الجسم المعدني وتحفظت النيابة عليه.

وكشفت النيابة أنها سألت طفلًا شاهد الواقعة، فأقر بتعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الطفل معاذ عيسى، متسابق "ذا فويس كيدز"، فجر أمس الأحد.

وقالت شيماء حجازي والدة الطفل الضحية، حسن علوان، إن حالة ابنها مازالت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء حراجة عاجلة، لإزالة جزء من الآلة الحديدية داخل رأسه، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

وقالت أم الطفل الضحية في تصريحات سابقة لـ" العربية.نت" إن الطفل الجاني ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

ولفتت الأم إلى أن الطفل معاذ معروف في المنطقة بافتعال المشاكل مع زملائه وأصدقائه والتعالي عليهم، خاصة بعد شهرته إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير.