رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للعمل مع الإمارات لإحلال السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، إنه يتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عملية السلام بالمنطقة.

وكتب بينيت في تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بموقع "تويتر": "أشكر الإمارات العربية المتحدة على تهانيها الحارة".

وأضاف: "أنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في جميع المجالات".

وتابع بينيت: "أتطلع إلى العمل مع الإمارات على دفع السلام والأمن والاستقرار بغية توفير الرفاهية لشعبينا وللمنطقة بأسرها".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نشرت على حسابها في "تويتر" في وقت سابق اليوم، تهنئة لرئيس الوزراء بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية، يائير لابيد، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

وأمس الأحد، صوّت الكنيست على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الثقة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.