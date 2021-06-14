كورونا في ليبيا.. 225 إصابة جديدة و4 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، تسجيل 225 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 310 أشخاص، و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 80 إصابة و182 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 189 ألفًا و284 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و143 حالة نشطة، ووفاة 3165 شخصًا.



وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.