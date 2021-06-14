شراكة وتنسيق.. وزير الدفاع المصري يلتقى قائد الحرس الأمريكى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفريق أول، محمد زكى، وزير الدفاع المصري، بالفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطنى الأمريكى، اليوم الإثنين، في القاهرة.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، إن "تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين".



ووفق البيان، فإن وزير الدفاع المصري أكد "إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات".



كما أكد أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.



من جانبه، أشاد قائد الحرس الوطنى الأمريكى بـ"علاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين"، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، وفق البيان ذاته.



ووفق بيان المتحدث العسكري المصري، فإن وزير الدفاع شهد مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطنى لولاية تكساس الأمريكية، لتعزيز أوجة التعاون العسكرى بين القوات المسلحة في مصر والولايات المتحدة.



وحضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدداً من قادة القوات المسلحة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جوناثان كوهين، وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.



ويجري هوكانسون والوفد المرافق له، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام.

