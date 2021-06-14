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تعرف على اختبار KOH لتشخيص العدوى بالفطريات الجلدية

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القاهرة - سامية سيد - يستخدم الأطباء اختبار KOH لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى فطرية أم لا، ويمكن أن يحدث هذا النوع من العدوى في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الجلد أو الأظافر أو الفم أو المهبل، وKOH هو اختصار لهيدروكسيد البوتاسيوم، المحلول المستخدم في الاختبار، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار KOH ولماذا يتم إجراءه، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

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لماذا يتم إجراء اختبار KOH
 

قد يقوم طبيبك بإجراء اختبار KOH لمعرفة ما إذا كان لديك أحد أنواع هذه العدوى الفطرية مثل:

-سعفة فروة الرأس أو الجلد أو اللحية

-القدم الرياضي

-عدوى الأظافر الفطرية

-داء المبيضات الفموي (القلاع)

-التهاب المهبل الفطري

كيف يتم إجراء اختبار KOH
 

يأخذ الطبيب عينة عن طريق كشط المنطقة المصابة برفق، وفي بعض الأحيان سيستخدم الطبيب مسحة.

توضع العينة بعد ذلك على شريحة بها محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) ويتم تسخينها برفق، هذا المحلول يذيب خلايا الجلد ببطء ولكن ليس الفطريات، يمكن بعد ذلك رؤية الفطر بالمجهر، ويمكن استخدام البقع الملونة بحيث يسهل رؤية الفطريات.

قد يكون من غير المريح أن يتم كشط عينة من تحت ظفر إصبع أو أظافر، أو إذا كانت المنطقة مؤلمة، كما هو الحال عند الإصابة بمرض القلاع.

 

نتائج اختبار KOH
 

قد تتضمن نتائج اختبار KOH ما يلي:

-طبيعي: لا يوجد دليل على وجود فطر في العينة.

-غير طبيعي: تم العثور على أدلة على وجود الفطريات.

من الممكن الحصول على نتيجة "طبيعية" عند الإصابة بعدوى فطرية، يحدث هذا عندما لا تحتوي العينة المأخوذة على خلايا فطرية كافية ليتم رؤيتها في الاختبار.

إذا أظهر الاختبار أنك لا تعاني من عدوى فطرية، فقد يتم إجراء اختبارات أخرى لمعرفة سبب الأعراض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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