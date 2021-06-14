كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 04:10 مساءً - في زمن الأوبئة يكثر الحديث عن الفحوصات الطبية، وأهميتها للاطمئنان والوقاية، وضمن أهم الفحوصات تحليل تعداد الدم “Complete Blood Count” المشهور باسم “CBC”.

ربما يكون تحليل الدم أو ما يسمي تحليل CBC واحدا من الفحوصات المهمة التي يطلبها الأطباء حاليا، لكن الأكيد أيضا أنها من أهم الفحوصات التي يطلبها الأطباء بشكل عام، وليس في زمن الأوبئة فقط.

فإذا ذهبت يوما إلى طبيب، أيا كان تخصصه، لابد أنه طلب منك إجراء هذا الفحص، وبعيدا عن الشكوى والأعراض، ومهما كان عمر المريض، ومهما كان تخصص الطبيب، جميعهم يطلبون هذا النوع من التحاليل إلى جانب تحاليل أخرى.

وهذا ما يطرح أسئلة كثيرة عن هذا التحليل، وفي هذا التقرير نسعي لمعرفة معلومات شاملة وتفصيلية قدر الامكان حول ما هو تحليل CBC وما هي أهميته وكيفية إجرائه؟

ماذا يعني تحليل CBC؟

يعرف الأطباء تحليل CBC بأنه تحليل صورة دم كاملة وهو تعريف جامع لأهمية هذا التحليل، وهو اختصار Complete Blood Count” أو ما يعرف علميا بتـعداد الدم الكامل، ويقيس هذا التحليل بشكل أساسي، قياس التغيرات في خلايا الدم “Blood cells”. والتي تنقسم إلى خلايا الدم الحمراء “RBC”، والبيضاء “WBC”، والصفائح الدموية “Platelets”. ولكل منها وظيفة داخل جسم الإنسان وبالتالي أي اختلال بها، يشير إلى مشكلة ما؛ فخلايا الدم الحمراء مثلا هي المسؤولة عن نقل الأكسجين لأعضاء الجسم، بينما تكون خلايا الدم البيضاء جزءًا أساسيا من أجزاء الجهاز المناعي، في حين تكون الصفائح الدموية مسؤولة بشكل مباشر عن تجلط الدم.، بحسب “موقع healthline” الطبي المتخصص.

وعليه يصبح هذا التحليل مهما لمعرفة ما يحدث داخل جسم الإنسان، خاصة أن نتائجة سريعة وسهلة، وبالتالي يمكن التنبؤ بأي مشاكل صحية يعاني منها المريض.

ما هي الأمراض التي يكشفها تحليل CBC؟

مع اختلاف الأطباء وتخصصاتهم يأتي طلب إجراء فحص صورة الدم الكاملة، بداية من الأمراض البسيطة كألم في البطن أو صداع وصولا للأمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القلب.

ويكون هذا التحليل واحدا من الفحوصات الضرورية التي يطلبها الأطباء عند الشكوى من أي أعراض، لذلك يعرف بأنه إجراء روتيني.

ويمكن لتحليل CBC الكشف عن حالات فقر الدم، وهي الحالة التي تظهر في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وتشير كذلك إلى أمراض الجهاز المناعي، وسرطانات الدم، وكذلك يكشف وجود عدوى أو رد فعل على دواء معين.

لماذا يرغب الطبيب في إجراء تحليل ‏CBC؟

يوجد أسباب عديدة يرغب بسببها الطبيب في إجراء المريض ‏اختبار أو تحليل ‏CBC، وجاءت أبرز تلك الأسباب على النحو التالي، وذلك حسب “موقع زوك دوك” الطبي.

1.‏ فقر الدم

يمكن أن يكون نقص الطاقة لديك أحد أبرز الأسباب الرئيسية، ‏الناجم عن فقر الدم بسبب نقص خلايا الدم الحمراء، أحد أبرز ‏الأسباب التي تدفع أي طبيب لطلب إجراء اختبار أو تحليل ‏CBC‏، ومن المعروف أن خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين ‏في الدم إلى جميع أعضاء الجسم، ونظرًا لأن الأكسجين مطلوب ‏لإنتاج الطاقة في جسمك، فمن المهم أن تتوفر خلايا دم حمراء ‏كافية لحمل ما يكفي من الأكسجين لإنتاج كمية كافية من الطاقة.‏

ويمكن أن يحدث فقر الدم، بسبب العديد من الأشياء، بما في ذلك ‏زيادة تدهور الخلايا، أو الفقد الخفي لخلايا الدم الحمراء، أو ‏انخفاض الإنتاج، أو فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة.

في بعض الأحيان تكون الأسباب قابلة للعكس، على سبيل المثال، ‏يمكن أن يرتبط فقر الدم أحيانا بنقص تناول فيتامينات وأطعمة ‏معينة.‏ لذلك، يمكن أن يكون اختبار ‏CBC، نقطة مضيئة لأي طبيب، ‏لمعرفة سبب نقص الطاقة والشعور بالوهن والضعف لديك، لأنه ‏يوضح إذا ما كنت مصابا بفقر الدم أم لا.‏

وإذا كشفت تحاليل ‏CBC‏، أنك مصابا بفقر الدم، يمكن هذا أن ‏يساعد الطبيب على إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة سبب فقر ‏الدم أو الأنيميا، لمنحك العلاج المناسب لحالتك الصحية.‏

2. السكر

تغير معدلات الدم وعدد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، قد ‏يكون إشارة إلى احتمالية الإصابة بـ مرض السكر، وهو ما يجعل الطبيب ‏يطلب إجراء اختبار ‏CBC‏.‏

3. السرطان

في حالة وجود اختلالات كبرى في اختبارات ‏CBC‏ قد تكون إشارة إلى ‏احتمالية الإصابة بالسرطان، وهو ما يجعل الطبيب يجري ‏اختبارات وتحاليل أخرى لمعرفة سبب تلك الاختلالات في الدم ‏لديك.‏

4. أمراض القلب

يرصد خلالها الأطباء معدلات التخثر في الدم، والتي تؤدي ‏لتقليل عدد الصفائح الدموية، وتكون مؤشرا إلى احتمالية الإصابة ‏بالأزمات القلبية أو الجلطات الدموية، كما يرصد أيضا معدل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، التي ‏قد تكون مؤشرا للإصابة باضطرابات دموية مختلفة، والتي تكون ‏مؤشرا للإصابة بالأمراض القلبية المتنوعة.‏

5. سرعة الإصابة بالعدوى

يرصد الأطباء من خلال هذا التحليل عدد خلايا الدم البيضاء، التي ‏يمكن من خلالها أن يكون الجسم مؤهلا بصورة كبيرة للإصابة ‏بصورة أسرع بمختلف أنواع العدوى والأمراض.‏

6. لوحة للتمثيل الغذائي

يقدم تحليل ‏CBC‏ لوحة كاملة للتمثيل الغذائي، ويظهر للطبيب ‏مدى استفادتك من الطعام الذي تتناوله، والتي تساعد في أداء ‏وظائف الكلى والكبد بصورة مثالية، وكذلك معدل الإلكتروليتات، ‏بما في ذلك حموضة الدم وكمية الماء في الجسم ومستويات ‏المعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ‏والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد.‏

‏7. إشارة لأمراض أخرى

يمكن أن يقدم تحليل ‏CBC‏ للطبيب إشارة قوية لأي اضطرابات في ‏الدم للمريض، والتي قد تكون مؤشرا للإصابة بأمراض أخرى.‏

8. تشخص طبيعة العدوى

من خلال تحليل ‏CBC‏ يتم تشخيص مختلف أنواع الاختلالات ‏الأخرى في وظائف الجسم، وكشف إصابة الشخص بالعدوى من ‏عدمها.‏

‏9. تقييم عام

يقدم التحليل ‏تقييم عام وشامل للحالة الصحية ‏للجسم، والذي يساعد الطبيب في تحديد طبيعة المرض الذي ‏يمكن أن يصيب الشخص، وكشف مختلف أنواع الأمراض الدموية ‏الأخرى.‏