أطعمة تُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي لحمايتك من سرطان الثدي، وفقاً لدراسة أجرتها المجلة الدولية للسرطان.

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الفطر

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الفطر غني بفيتامين د المعزز للمناعة، كما ارتبط تناوله بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

الفاصوليا البيضاء

الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن فهي تمنحك الشعور بالامتلاء، وتساعدك في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

وفقاً لباحثي هارفارد، مقابل كل 10 جرامات من الألياف يتم استهلاكها يومياً، ينخفض خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة هائلة تصل إلى 7 في المائة!

يعتقد المؤلفون أن الألياف تساعد في تقليل مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة في الدم، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور سرطان الثدي.

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الفول

الفول من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف والتي تحتوي على وجه الخصوص على 9.6 جرام من الألياف.

الجوز

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سيساعدك الجوز على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي ويحتوي الجوز أيضاً على جزيئات تشبه الكوليسترول تسمى فيتوستيرول، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين لدى الرجال والنساء وحتى إبطاء نمو خلايا سرطان الثدي عن طريق منع مستقبلات هرمون الاستروجين.

ووفقاً لدراسات تناول 100 جرام من الجوز كل يوم لمدة شهر يقلل من معدل الإصابة إلى النصف.

الطماطم المطبوخة

يجب عليك أيضاً تناول الطماطم المطبوخة؛ لأنها قد تساعد في تقليل خطر إصابة النساء بسرطان الثدي!

أشارت الدراسات إلى أن أحد مضادات الأكسدة الكاروتينية الموجودة في الطماطم - والمعروفة باسم اللايكوبين - كانت فعالة بشكل خاص في مساعدة النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي.

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البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي مصدر رئيسي للكاروتينات وهي غنية بمادة كاروتينويد التي تعرف باسم بيتا كاروتين.

بذور الرمان

بذور الرمان غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد جسمك على منع نمو سرطان الثدي المعتمد على الهرمونات. وفقاً لدراسة نشرت في أبحاث الوقاية من السرطان، فإن حمض الأيلاجيك الموجود في الرمان قد يساعد في الحماية من سرطان الثدي عن طريق قمع إنتاج هرمون الاستروجين ومنع نمو الخلايا السرطانية.

الشاي

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الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، مليء بالبوليفينول - فئة من مضادات الأكسدة ذات الفوائد الصحية الهائلة. ومن بين تلك الفوائد خصائص مضادة لسرطان الثدي.

وجدت دراسة صغيرة أجراها المعهد الوطني للسرطان التابع للمعهد الوطني للصحة أن النساء اليابانيات اللائي يشربن كوباً واحداً على الأقل من الشاي الأخضر يومياً كان لديهن نسبة أقل من الاستروجين.

البروكلى

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البروكلي يحتوي على مركب مضاد للالتهابات يعرف باسم سلفورافان، والذي تم اكتشافه للقضاء على المواد الكيميائية المسببة لسرطان الثدي ويمنع نمو خلايا سرطان الثدي.

السلمون البري

سمك السلمون غني بالدهون الصحية خاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية. وتوصي جمعية القلب الأميركية بإضافة 200 جرام من الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع ويجب تناول سمك السلمون بجانب مجموعة من الأسماك الأخرى سمك القد والماكريل والأنشوجة.

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الكركم غنى بمادة الكركمين، وهو مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والتي تلعب دوراً رئيسياً في تقليل تكوين سرطان الثدي.

إلى نظامك الغذائي اليومي لحمايتك من سرطان الثدي.