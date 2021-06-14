شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح نوفافاكس يعلن فعالية الجرعات بنسبة 90% فى الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نوفافاكس للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية، إن لقاح فيروس كورونا الخاص بها نجح في المرحلة النهائية من التجربة السريرية، ما يدل على فعالية بنسبة 90٪ في الوقاية من كورونا، وذلك بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وكانت نوفافاكس قد أعلنت سابقًا عن نتائج دراسات أصغر في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا تشير إلى أن لقاحها المكون من جرعتين ناجحًا، وستسمح البيانات من الدراسة الأكبر لشركة نوفافاكس بتقديم اللقاح للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت شركة نوفافاكس، في بيان صحفى صدر اليوم الإثنين، عن إنها تخطط لتقديم المزيد من النتائج التفصيلية إلى مجلة علمية.

وإذا حصل لقاح نوفافاكس على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فسيكون ذلك انتصارًا كبيرًا لشركة نوفافاكس للتكنولوجيا الحيوية، التي لم تنتج أبدًا دواءً مصرحًا به في تاريخها البالغ 33 عامًا.

كان لقاح نوفافاكس فعالًا للغاية ضد المتغيرات وفي حماية الفئات الضعيفة

جندت تجربة نوفافاكس السريرية المتأخرة 29،960 متطوعًا في الولايات المتحدة والمكسيك، كما تم اختيار ثلثي المتطوعين بشكل عشوائي لتلقي جرعتين من لقاح نوفافاكس تلقى الثلث الآخر حقنًا وهميًا كمجموعة تحكم.

بشكل عام، لوحظت 77 حالة إصابة بكورونا بين هؤلاء المتطوعين في الدراسة: 63 في المجموعة الثانية و 14 في المجموعة التي حصلت على اللقاح ويشير ذلك إلى أن لقاح نوفافاكس كان فعالاً بنسبة 90.4٪ في الوقاية من الأعراض المرضية، بينما كانت جميع حالات كورونا الـ 14 بين الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح خفيفة.

وقالت نوفافاكس أيضًا إن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100٪ في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة لكورونا، حيث كانت 14 حالة من حالات كورونا في مجموعة الدواء الوهمي معتدلة أو شديدة.

كما قام الباحثون أيضًا بتسلسل معظم الحالات المبلغ عنها في الدراسة لتحديد سلالة الفيروس التاجي المسؤولة وقالت الشركة إن اللقاح كان فعالاً بنسبة 93٪ في الوقاية من الأمراض التي تسببها المتغيرات المثيرة للقلق أو المتغيرات ذات الأهمية للفيروس التاجي.

من بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً - بما في ذلك كبار السن وأولئك الذين يتعرضون بشكل متكرر للفيروس - كان لقاح نوفافاكس فعالاً بنسبة 91٪.

لم تجد الدراسة أي مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي آلام موضع الحقن، والتعب ، والصداع، وآلام العضلات وقالت الشركة إن هذه كانت عادة خفيفة إلى معتدلة الشدة ولم تستمر أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام.

مولت الحكومة الأمريكية أبحاث نوفافاكس ، والتزمت بدفع 1.6 مليار دولار للتكنولوجيا الحيوية الصيف الماضي لإجراء هذه الدراسة في المرحلة الأخيرة وشراء 100 مليون جرعة، وتلقى لقاح نوفافاكس أيضًا دعمًا ماليًا من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهي مؤسسة غير ربحية يدعمها بيل جيتس، والتي قدمت ما يصل إلى 388 مليون دولار لتمويل شركة نوفافاكس في الربيع الماضي لدعم أبحاث اللقاحات الخاصة بها.