شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. 5 خرافات تمنعك من المشاركة بحملات التبرع بزمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن أن يؤدي التبرع بالدم خلال كورونا إلى مخاطر صحية؟ إذا كنت تمنع نفسك من الخروج للتبرع بالدم ، فتذكر أنه باتباع السلوكيات المناسبة لـ كورونا، فإن خطر الإصابة بالفيروس يكون ضئيلًا.

في الوقت الذي يجب أن يقف فيه الجميع معًا لمكافحة فيروس كورونا القاتل، هناك العديد ممن أحجموا عن التبرع بالدم على الرغم من كونهم منتظمين في هذه العملية، ولكن وفقا لتقرير موقع "WebMD" من الخرافات مثل الضعف والدوخة والألم وقضايا السلامة التى تدور حول التبرع بالدم.



التبرع بالدم

1: يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من خلال التبرع بالدم ونقل الدم

في المقام الأول، يعد فيروس كورونا فيروسًا تنفسيًا يمكن أن يصيب أيضًا الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يصاب الناس عن طريق استنشاق أو تناول الفيروس ، ولكن ليس عن طريق تلقي عمليات نقل الدم.

لا تحتوي خلايا الدم على مواقع الربط التي يبحث عنها كورونا، يركز الفيروس على مهاجمة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما أن اختبارات كورونا ليست اختبارات دم، بدلاً من ذلك ، فهي عبارة عن اختبار للمادة الوراثية الفيروسية يتم إجراؤه على عينات الجهاز التنفسي مثل مسحة الحلق أو عينة البلغم، ويمكن استخدام التصوير الطبي ومراجعة الأعراض لدعم هذه الاختبارات.

2: مراكز التبرع بالدم خلال الجائحة ليست آمنة

عارض العديد من المتبرعين النشطين زيارة مراكز التبرع بالدم خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك يتم اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بـ كورونا في المراكز، ويُطلب من المتبرعين والموظفين ارتداء أقنعة الوجه في جميع حملات التبرع بالدم أو مراكز التبرع، ويتم تشجيع المانحين على اتباع نفس الشيء، وإجراء فحوصات درجة الحرارة لجميع الموظفين الداخليين والمتبرعين، كما يتم توفير معقمات اليدين طوال عملية التبرع ، ويتم توزيع المعدات الأخرى جميعها لمتابعة ممارسات التباعد الاجتماعي، يتم أيضًا اتباع عملية التطهير لجميع الأسطح التي لمسها الموظفون والمتبرعون.

3: التبرع بالدم عملية مؤلمة

التبرع بالدم ليس عملية مؤلمة، بعيدًا عن قرصة الإبرة والضغط على ذراعك من العاصبة ، فإن التبرع بالدم لا يسبب ألمًا جسديًا أو إزعاجًا، فقط قد يعاني المتبرع من الدوار أو خفة الرأس أثناء التبرع أو بعده، ومع ذلك، يمكن التعامل مع هذا الضعف بعد التبرع عن طريق شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة الصحية.

4: ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يستطيع المريض التبرع بالدم

يمكنك التبرع بالدم إذا كان لديك مستويات عالية من الكوليسترول، ومع ذلك ، إذا كنت تتناول مميعات الدم بانتظام ، فلا يمكنك التبرع بالدم لأنه في هذه الحالة لا يمكن فصل الصفائح الدموية عن دمك.

يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم أيضًا التبرع بالدم إذا كان ضغط الدم لديهم يتراوح بين 100-140 ملم زئبق الانقباضي إلى 60-90 ملم زئبق للانبساطي مع أو بدون دواء. حتى الآن ، لا توجد نتائج تشير إلى خطر تلف الأعضاء الطرفية أو المضاعفات الثانوية (القلب أو الكلى أو العين أو الأوعية الدموية) أو تاريخ من الشعور بالدوار والإغماء بعد التبرع بالدم خلال التاريخ والفحص، كما لا يجب تغيير الأدوية ولا جرعاتها خلال فترة 28 يومًا.

5: إذا تبرع المريض بالدم يكون هو أو هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو فيروس التهاب الكبد الوبائي ب

التبرع بالدم لا يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد B، يمكن أن يصاب المريض بهذه الفيروسات عند تعرضه لإبرة مستعملة ، ومع ذلك ، يتم استخدام إبرة جديدة وتأتي مرفقة بكيس الدم.

بعد الانتهاء من التبرع ، يتم فصل الإبرة من الكيس وإتلافها على الفور، لكل تبرع بالدم ، يتم استخدام كيس جديد مرفق بإبرة، يتم أيضًا فحص دم المريض بحثًا عن فيروس نقص المناعة البشرية 1 و 2 والتهاب الكبد الوبائي ب والتهاب الكبد سي والزهري والملاريا قبل إضافته إلى ممتلكات البنك.