صحة ورشاقة

بأكثر من 90%.. "نوفافاكس" الأمريكية تؤكد فاعلية لقاحها ضد كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 90%.. "نوفافاكس" الأمريكية تؤكد فاعلية لقاحها ضد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

قالت شركة "نوفافاكس" الأمريكية، الإثنين، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90% بما في ذلك ضد المتحوّرات.

 

ويأتي الإعلان بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح "أظهر حماية بنسبة 100% ضد الأمراض المتوسطة والشديدة و90,4% في الإجمال".

 

وأشارت إلى أن "الدراسة شملت 29,960 مشاركاً في 119 موقعاً في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا