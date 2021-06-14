أفضل فطور صحي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - بعد ليلة طويلة من النوم، يكون خزان الوقود فارغاً أدى الأطفال. بحيث يكون الإفطار هو الوقود الذي يدفعهم للذهاب إلى المدرسة، أو للعب في الإجازة الصيفية التي نمر فيها الآن، ماذا يجب أن يأكلوا؟ فهم في البيت كل يوم، يدخلون إلى المطبخ، يراقبونك ماذا تعدّين، ثم يخرجون، وتأكدي أنهم سيعودن مرة ثانية ليطمئنوا على جاهزية إفطارهم، لتتجنبي هذا الإرباك، دعي خياراتك لا تنتهي، واملأي رأسك بالأفكار الجميلة والمختلفة، فأطفالك يقفون عند باب المطبخ. وتذكري أن الأكل الصحي لا يعني الابعاد عن السكريات في الصباح، فأجسام الأطفال بحاجة للطاقة.

أفكار الإفطار

أولاً: التقليدية منها:

البيض المسلوق مع الأفوكادو

البيض المسلوق على شريحة توست مدهونة بالأوفوكادو

الخبز الفرنسي المحمص أو الوافل أو الفطائر (جربي أصناف الحبوب الكاملة)

الحبوب الباردة مع الحليب

الشوفان مع الفواكه والمكسرات

الحبوب الساخنة، مثل دقيق الشوفان والحليب الكريمي (جربي وضع بعض الفواكه المجففة أو المكسرات في الأعلى)

توست الحبوب الكاملة أو الخبز أو الكعك الإنجليزي بالجبن

عصير الفريز

زبادي بالفواكه أو المكسرات

عصير الفاكهة، مثل عصير الفراولة

أفكار غريبة للإفطار (ولكن اللذيذة):

شطيرة الموز بالفول السوداني

شطيرة الموز: ضعي زبدة الفول السوداني والموز والزبيب داخل قطعة خبز فرنسي طولانية من الحبوب الكاملة.

تاكو الإفطار: (بيض مخفوق وجبنة مبشورة على خبز التورتيلا، مغطاة بالصلصة)

شطيرة الجبن الريفي وزبدة التفاح

شطيرة الجبن الريفي: وهي عبارة عن (زبدة التفاح مخلوطة مع الجبن القريش)، حيث يمكن صنع هذه الزبدة اللذيذة عن طريق طهي التفاح على مدار عدة ساعات حتى يصبح سميكاً قبل إضافة السكر إليه وهرسه عن طريق خلاط كهربائي.

شطيرة الجبن المشوي بالمربى

شطيرة الفاكهة والجبن: (استخدمي الفراولة أو غيرها من الفاكهة الطازجة)

أو شطيرة الجبن المشوي وزبدة الفول السوداني أو المربى من أي نوع يتوفر عندك

عدم تناول وجبة الافطار

فطائر محلّاة

يتجاهل بعض الأطفال وجبة الإفطار، لأنهم ينامون ينامون في وقت متأخر الليلة السابقة، ويستيقظون من نومهم، متأخرين، وهذه مشكلة كل الأهالي في الإجازة الصيفية.

إذا وجدت أطفالك يتخلون عن وجبة الإفطار لأنهم مستعجلون ربما عن الذهاب إلى الملعب أو المسبح، جربي إعطاءهم وجبات الإفطار السريعة هذه، يمكنك حثهم على أخذها وهم ذاهبون عند باب المنزل وهي:

علبة زبادي بالفاكهة

فاكهة طازجة (تفاحة أو إجاصة)

فطيرة محلاة من الحبوب الكاملة

ما الذي يجب أن أعرفه أيضا؟

الإفطار يعزز مشاركتهم بالأنشطة البدنية

1 - إن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يكونون أقل قدرة على التعلم في المدرسة، عكس الذين يواظبون على إفطارهم، حيث يرتفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي.

2 – أيضاً يحصلون على كمية أقل من الحديد (عنصر غذائي مهم) في وجباتهم الغذائية.

3 - يزداد احتمال ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم، وهي علامة على أنهم يعانون من زيادة الوزن.

4 - إعراضهم عن الإفطار يقلل من مشاركتهم في الأنشطة البدنية.