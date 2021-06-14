كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - يمكن أن تكون الولادة تجربة مؤلمة لمعظم النساء، والتسكين فوق الجافية أي إبرة الظهر يوفر الراحة من الألم، هذا هو السبب في أن العديد من النساء يطلبن ذلك أثناء الولادة، التقت الخليج 365 نت بالدكتور باهر السعيد استشاري النساء والتوليد ليوضح الفرق بين إبرة الظهر والتخدير النصفي.

الفرق بين إبرة الظهر والتخدير النصفي

الحامل

التسكين فوق الجافية أي إبرة الظهر هو مخدر موضعي يتم حقنه فوق الجافية للعمود الفقري، لتخدير الأعصاب الشوكية وتخفيف الألم أثناء المخاض، ينتقل الدواء عبر الحيز فوق الجافية إلى الأعصاب ويعمل عن طريق إيقاف إشارات الألم من الوصول إلى الدماغ.

الشوكية وتخفيف الألم أثناء المخاض، ينتقل الدواء عبر الحيز فوق الجافية إلى الأعصاب ويعمل عن طريق إيقاف إشارات الألم من الوصول إلى الدماغ. منذ حقنها في المنطقة القطنية من العمود الفقري، لا تشعر المرأة الحامل بأي إحساس في النصف السفلي من الجسم، بالنسبة للنساء اللواتي لا يرغبن في المعاناة من آلام المخاض الطبيعية ولا يرغبن في تناول الأدوية، فقد أصبح التسكين فوق الجافية هو الخيار الأفضل لتخفيف آلام المخاض.

لاحظ أن الإيبيدورال ليس هو الدواء نفسه، ولكنه إجراء لإدارة التخدير للتحكم في الألم.

للتحكم في الألم. التخدير النصفي يكون فعالاً أسرع من إبرة الظهر نظراً لدخول المخدر مباشرةً بالحبل الشوكي ولا تستغرق مدة فعاليته 5 دقائق ولا تستدعي بقاء الحقنة بالجسم كإبرة الظهر، من الجدير بالذكر أن إبرة التخدير النصفي لا تُعطى في حالات الولادة الطبيعية؛ لأنها تخدر العضلات ولا تستطيع المرأة القدرة على التحكم في العضلات بالدفع من الداخل إلى الخارج الجنين، لذلك يستبدلها طبيب النساء بإبرة الظهر، وأيضاً لا يستخدم التخدير النصفي في حالات معينة مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

ما هي فوائد إبرة الظهر في الولادة؟

تخفيف الآلام

إبرة الظهر أكثر فاعلية من خيارات تخفيف الآلام الأخرى أثناء المخاض.

تجعل الحركة سهلة وتمنحك القوة لدفع طفلك للخارج.

يمكن إعطاؤها في أي مرحلة من مراحل المخاض.

إبرة الظهر آمنة جداً في أيدي الخبراء.

تساعدك إبرة الظهر على البقاء مستيقظة ومتنبهة أثناء الولادة.

يمكن استخدامها لتخدير الجزء السفلي من الجسم فقط في حالة الولادة القيصرية.

القيصرية. تساعدك على الراحة والحفاظ على تركيزك، خاصة إذا كنت تشعرين بالإرهاق.

إلى جانب الفوائد، يجب أن تعرفي أيضاً الإجراء الدقيق لتسكين إبرة الظهر قبل اختيارها.

كيف يتم إعطاء إبرة الظهر؟

التخدير