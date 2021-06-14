أضرار هز الطفل الرضيع

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - تعتمد الأمهات على هز الرضيع لمساعدته على النوم، ويقوم الآباء بهذه المهمة بكل أمانه، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت وجود مخاطر على الطفل بسبب الهز كوسيلة لتنويم الرضيع، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع الدكتور أحمد عبد اللطيف، إختصاصي طب الأطفال وحيث الولادة حيث يشير للآتي بخصوص هزالرضيع.
مخاطرهزالطفل الرضيع
- أثبت دراسة حديثة لخبراء في ألمانيا أن ما يصل إلى 200 رضيع سنوياً يعانون من تلف في الدماغ جراء تعرضهم للهز على يد الآباء في الغالب.
- وفي الغالب أن الآباء يفقدون سيطرتهم على أعصابهم ويفعل ذلك المربون الذكور أيضاً.
- توصلت "بيربل ميليش" وكيلة وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا لذلك خلال زيارة لمستشفى شتوتغارت الجامعي.
- وقد حذرت ميليتش من هذا الهز الذي قد تكون له آثار كارثية "لأنه يُفقد الرضيع فرصاً أساسية للنمو".
- بدوره أشار الدكتور ماركوس بلانكنبرج إلى أن ثواني قليلة من الهز تكفي لإلحاق إصابة خطيرة على الحياة بالرضيع" وذلك لأن عضلات الرقبة لا تستطيع تحمل الرأس الكبير للرضيع أثناء الهز.
- كما أشار الدكتور بلانكنبرج إلى أن هذا الهز يمكن أن يصيب الرضيع بنزيف في المخ ونوبات صرع وإعاقات جسيمة تستمر معه طوال حياته.
ما هي الطريقة البديلة لهز الرضيع؟
- يفضل عدم اللجوء لهز الرضيع لكي ينام.
- وفي حال استخدام الهز يجب التأكد من ثبات الرأس، وعدم تحركه.
- ويمكن أن تضعي الصغير في سريره مع التربيت عليه لينام بعد أن تتأكدي أنه غير جائع، وملابسه جافة فشعوره بالبلل يقلل من نظام نومه المتواصل.
- تفقدي فراشه من الحشرات، وملابسه من الدبابيس والخيوط والشعر الملتف لكي يخلد إلى النوم، قد تلتف شعره على أصابعه وتؤلمه وتهدد صحته.
- يجب عدم تعويد الطفل على النوم في هدوء لأن ذلك سيكون من الصعب توفيره في المستقبل، وسوف يعاني الطفل من متاعب الأرق.
- ويمكن توفير الضوضاء الناعمة لكي ينام مثل صوت مجفف الشعر.
- يمكن الخروج بالطفل بالسيارة ليلاً لكي يتجول حول البيت فسوف يعود للنوم حالاً.
- تدليك بطن الطفل بزيت دافيء والمساج عكس عقارب الساعة يرخي عضلاته ويساعده على النوم.
- عدم تعويد الطفل على النوم وهو يرضع سواء من أمه أو من قنينة الرضاعة.
- عدم وضع اللهاية في فمه لكي ينام.