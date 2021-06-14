أضرار هز الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يونيو 2021 01:35 مساءً - تعتمد الأمهات على هز الرضيع لمساعدته على النوم، ويقوم الآباء بهذه المهمة بكل أمانه، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت وجود مخاطر على الطفل بسبب الهز كوسيلة لتنويم الرضيع، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع الدكتور أحمد عبد اللطيف، إختصاصي طب الأطفال وحيث الولادة حيث يشير للآتي بخصوص هزالرضيع.

مخاطرهزالطفل الرضيع

يجب عدم هز الرضيع

أثبت دراسة حديثة لخبراء في ألمانيا أن ما يصل إلى 200 رضيع سنوياً يعانون من تلف في الدماغ جراء تعرضهم للهز على يد الآباء في الغالب.

وفي الغالب أن الآباء يفقدون سيطرتهم على أعصابهم ويفعل ذلك المربون الذكور أيضاً.

توصلت "بيربل ميليش" وكيلة وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا لذلك خلال زيارة لمستشفى شتوتغارت الجامعي.

وقد حذرت ميليتش من هذا الهز الذي قد تكون له آثار كارثية "لأنه يُفقد الرضيع فرصاً أساسية للنمو".

بدوره أشار الدكتور ماركوس بلانكنبرج إلى أن ثواني قليلة من الهز تكفي لإلحاق إصابة خطيرة على الحياة بالرضيع" وذلك لأن عضلات الرقبة لا تستطيع تحمل الرأس الكبير للرضيع أثناء الهز.

كما أشار الدكتور بلانكنبرج إلى أن هذا الهز يمكن أن يصيب الرضيع بنزيف في المخ ونوبات صرع وإعاقات جسيمة تستمر معه طوال حياته.

ما هي الطريقة البديلة لهز الرضيع؟

دلكي بطنه وظهره ليسترخي