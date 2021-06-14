الهند تخفف قيود كورونا مع انخفاض الإصابات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خففت العديد من الولايات في الهند، الإثنين، القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة دلهي.

وسمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وحذر خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي خمسة بالمئة فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليوناً بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر.

وقفزت أعداد الإصابات إلى ذروتها في مايو/أيار بتسجيل قرابة 400 ألف حالة جديدة يومياً، غير أنها هبطت إلى 70421 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى عدد منذ 31 مارس/آذار وفق ما أظهرته بيانات وزارة الصحة.





وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة، وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة جديدة.

وسمحت السلطات في دلهي لجميع المتاجر ومراكز التسوق بفتح أبوابها، غير أن الحانات والصالات الرياضية ودور السينما والمتنزهات ستظل مغلقة.

وقال رئيس وزراء المدينة أرفيند كيجريوال إن السلطات ستراقب الأسواق والمطاعم بعناية هذا الأسبوع.

وفي ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد، والمعروفة بصناعة السيارات، سمحت السلطات لبعض الشركات بالعمل بنسبة 50 بالمئة من الموظفين كما أعادت فتح صالونات الحلاقة.

وفي بنجالورو عاصمة ولاية كارناتاكا المجاورة والمركز التكنولوجي الرئيسي، عادت حركة المرور إلى الشوارع بعد سماح السلطات بإعادة فتح الأعمال جزئيا، لكنها أبقت على حظر تجول صارم خلال الليل وفي العطلات الأسبوعية.

وزادت الضغوط في الهند لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية نظرا لاعتماد الملايين على العمل اليومي لكسب أقواتهم.



