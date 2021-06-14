شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد مسيلات الدم على زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر مشاكل تجلط الدم كأحد مضاعفات فيروس كورونا غالبًا على المرضى المصابين بأمراض شديدة، والذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب هذه الحالة، وتعتبر مسيلات الدم من الأدوية التي تستخدم لمنع تكون جلطات الدم المفرطة وفقا لموقع boldsky.

لماذا يحدث التجلط عند مرضى فيروس كورونا الحاد؟

وفقًا لدراسة، تم الإبلاغ عن أكثر من 33 % من مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حرجة لديهم مستويات عالية من تخثر الدم، أظهرت بعض الحقائق والبيانات أنه بسبب الإصابة الداخلية للخلايا البطانية للأوعية الدموية يحدث تجلط الدم.

مضاعفات تجلط الدم:

يمكن أن يؤدي تخثر الدم المفرط إلى زيادة خطر الإصابة بحالات معينة لدى مرضى فيروس كورونا، تشمل هذه المضاعفات: السكتة الدماغية بسبب ضيق الأوعية الناتج عن إصابة الأوعية الدموية.



مضاعفات تجلط الدم

إدارة جلطات الدم في مرضى فيروس كورونا الخاضعين للعلاج بالمستشفى عن طريق مخففات الدم

وفقًا لنتائج التجارب السريرية المستندة إلى 1000 مريض مصاب بمرض معتدل فيروس كورونا، يمكن أن تساعد مخففات الدم أو مضادات التخثر مثل الهيبارين في منع تجلط الدم في المرضى في المستشفى وتحسين ظروفهم، تساعد مضادات التخثر في تقليل إفراز السيتوكينات الالتهابية التي تنجم عن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا وبالتالي تمنع تجلط الدم، كما تساعد أيضا مخففات الدم أيضًا على تعزيز نمو الخلايا البطانية التي تضررت بسبب بروتينات.

قائمة ببعض مميعات الدم الطبيعية من الأعشاب والفاكهة والخضروات قائمة ببعض مميعات الدم الطبيعية من الأعشاب والفاكهة والخضروات الزنجبيل:مركب يسمى الساليسيلات في الزنجبيل يعمل على منع تجلط الدم ويمنع الدم من التجلط، كما أنه يساعد في تقليل الالتهاب ويريح الأعصاب. الزنجبيل:مركب يسمى الساليسيلات في الزنجبيل يعمل على منع تجلط الدم ويمنع الدم من التجلط، كما أنه يساعد في تقليل الالتهاب ويريح الأعصاب.

الشاي الأخضر:يمكن أن يساعد هذا المشروب في منع تجلط الصفائح الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب وجود مضادات الأكسدة، تجنب شرب الشاي الأخضر إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم.