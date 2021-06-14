شكرا لقرائتكم خبر عن علاج إشعاعى جديد يثبت فعاليته ضد سرطان المبيض.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر دواء إشعاعي أمريكى جديد لعلاج سرطان المبيض نتائج ناجحة، مما حد بشكل كبير من نمو الورم وخفض كتل الأورام، حيث كشفت التجارب قبل السريرية عن مستحضرات صيدلانية مشعة جديدة لعلاج سرطان المبيض أسفرت عن نتائج ناجحة تم تصميم المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية الجديدة المصممة خصيصًا لسرطانات المبيض المقاومة للعلاجات التقليدية في 25 دقيقة بتكلفة منخفضة مما يؤدي إلى كفاءة أفضل مقارنة بالطرق البديلة تم تقديم هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية الطب النووي والتصوير الجزيئي 2021، وفقا لتقرير لموقع time now news.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية يتم تشخيص أكثر من 20000 امرأة بسرطان المبيض كل عام ويموت ما يقرب من 14000 بسبب هذا المرض ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى سرطان المبيض 49.1 % وهو خامس سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء.

وفي الدراسة استخدم الباحثون نظام مولد جديد لتطوير العلاج ضد سرطان المبيض الإيجابي في تجارب على الفئران، وأثبتت النتائج نجاح العلاج وفاعليته في التأثير على نمو الورم ولم تكن هناك آثار جانبية ضارة من العلاج كما هو محدد بفقدان الوزن لجميع الحيوانات الحية.

وسرطان المبيض من الأورام السرطانية التى تصيب السيدات وقد تكون العلامات والأعراض المبكرة لسرطان المبيض خفية ما يجعل من الصعب اكتشافها، وقد تشمل الأعراض المبكرة لسرطان المبيض الانتفاخ والتشنج وتورم البطن، ونظرًا لأن العديد من الحالات مثل تقلب الهرمونات أو تهيج الجهاز الهضمى يمكن أن تسبب هذه الأعراض، فى بعض الأحيان يتم التغاضى عنها أو الخلط بينها وبين شىء آخر، لهذا السبب، قد يبدو أحيانًا أن أعراض سرطان المبيض تظهر من العدم، كما لو لم تكن هناك علامات تحذيرية.