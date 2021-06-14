الإكثار من الخضراوات وليس التقليل من الدهون يحمي القلب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

تشير دراسة إلى أن الاعتقاد الراسخ بأن تناول كميات قليلة من الدهون المشبعة لدرء أمراض القلب قد لا يكون صحيحا تماما.

وأظهرت الدراسة التي شملت اكثر من 4800 شخص على مدى 32 عاما، أن النظام الغذائي الذي يركز على ”النبات“ من المرجح أن يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية في المستقبل، مقارنة بالتركيز على استهلاك كميات أقل من الدهون المشبعة وحدها.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور يوني تشوي من جامعة مينيسوتا: البحث يدعم بقوة حقيقة أن أنماط النظام الغذائي النباتي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

ومن أجل تقييم أنماط النظام الغذائي للمشاركين في الدراسة، أجرى الباحثون ثلاث مقابلات تفصيلية حول تاريخ النظام الغذائي خلال فترة المتابعة، ثم قاموا بحساب الدرجات لكل منها باستخدام نقاط جودة النظام الغذائي المسبق.

وارتبطت الدرجات الأعلى مع تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية وقليل من اللحوم العالية الدهون، في حين أن أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الدهون المشبعة والوجبات الغذائية التي تركز على النبات، كانت لديهم مستويات منخفضة من البروتين الدهني المنخفض الكثافة أو مستويات أقل من الكوليسترول ”الضار“، إلا أن النظام الغذائي الأخير فقط كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى البعيد، بحسب الدراسة.

وأوضح تشوي أن استهداف العناصر الغذائية الفردية فقط مثل الدهون الكلية أو المشبعة لا يأخذ بعين الاعتبار تلك الدهون الموجودة في الأطعمة النباتية الصحية ذات الخصائص الواقية للقلب، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون البكر الممتاز والجوز والشوكولاتة الداكنة.

ولفت إلى أنه استنادا إلى نتائج الدراسة، أوصى الباحثون بزيادة استهلاك الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات وحتى القليل من القهوة والشاي، التي ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: ”يجب أن يكون أكثر من 80% من الأطعمة من مصادر نباتية، ثم يأتي بعد ذلك تناول الأسماك غير المقلية والدواجن ومنتجات الألبان القليلة الدسم باعتدال“.

وبالنظر إلى أن النظم الغذائية التي تركز على النبات ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى، يتطلع الباحثون الآن إلى فهم أفضل لكيفية تأثير نتائج التجربة على الحالات المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض الكلى.

كما سيجرون أبحاثا حول كيفية تأثير النظام الغذائي على بكتيريا الأمعاء، حيث يتوقعون أن يوفر تناول الأطعمة النباتية المزيد من الألياف ويعزز الميكروبات الصحية.