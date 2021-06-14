محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت قمة مجموعة الدول الصناعيّة السبع أعمالها، بعد أن أُقيمت لمدة 3 أيام في مدينة كورنوال البريطانيّة. وقد رصدنا على هامشها مجموعة من اللقاءات تميّزت بطابعين اجتماعي وإنساني، وظهرت خلالها سيدات العائلة المالكة البريطانيّة وضيوفهن بإطلالات تُعبّر كل منها عن اهتمامات صاحباتها في مجال الموضة، والبيئة، وحتى الاقتصاد.

بريجيت ماكرون وكاري جونسون خلال عرض للطائرات أقيم على هامش القمة

تُعتبر كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحدث المنضمّات إلى نادي زوجات المسؤولين العالميين، بعد أن احتفل الثنائي بزفافه منذ فترة قصيرة. وهي معروفة بميلها للأزياء ذات الألوان المشرقة والتي تزيّنها الطبعات الكبيرة بالإضافة إلى اهتمامها بالاستدامة في مجال الأناقة.

بوريس وكاري جونسون

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وهذا ما دفعها إلى استئجار الثوب الذي ارتدته يوم زفافها كما يتردّد أن جميع الأزياء التي ظهرت بها خلال قمة الدول السبع هي أيضا مُستأجرة مقابل 15 دولاراً أميركياً في اليوم.

لفتت كاري الأنظار ببدلة زرقاء حملت توقيع Amanda Wakely يُقدّر سعرها بحوالي 800$، كما اعتمدت ثوباً طويلاً على شكل قميص مطبّع بالأزهار نسّقته مع حذاء معدنيّ. وهي ظهرت أيضاً بثوب باللون الوردي المشرق من دار Roksanda، وكانت استقبلت السيدة الأميركية الأولى بثوب أحمر من LK.Bennett يُقدّر سعره بحوالي 600$ واعتمدت خلال لقاء مع الملكة إليزابيت ثوباً أسود مُطبّعا بالأزهار من علامة The Vampire’s Wife يُقدّر سعره بحوالي 1400$ نسّقته مع حذاء أصفر من Prada وحقيبة باللون نفسه من Gucci.

الملكة إليزابيت برفقة رئيس الوزراء البريطاني وزوجته، كما يبدو في الخلف الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كايت

إطلالات مُكررة للسيدة الأميركية الأولى:

السيدة الأميركيّة الأولى جيل بايدن اختارت أزياءها بعناية في هذه المناسبة. وبعد اعتمادها سترة تزيّنت بكلمة "حب" Love ارتدتها في أول ظهور لها لدى وصولها إلى بريطانيا، حافظت على إطلالات كلاسيكيّة جاءت متناسقة بالصدفة من حيث الألوان والطبعات مع أزياء كاري جونسون. وهي ظهرت بثوب أحمر من Brandon Maxwell سبق أن ارتدته في مناسبات أخرى ويبلغ سهره حوالي 2000$ ونسّقته مع حذاء باللون نفسه وساعة Panthere de Cartier الذهبيّة التي يُقدّر سعرها بحوالي 21000$. كما اعتمدت أيضاً ثوباً أسود مطبّعا بالأزهار من Oscar de La Renta سبق أن ارتدته في مناسبات أخرى ويُقدّر سعره بحوالي 7300$، وظهرت أيضاً بثوب أبيض تزيّنه فراشات ضخمة.

جيل بايدن برفقة كاري جونسون

وهي ارتدت خلال زيارة قامت بها برفقة كايت ميدلتون إلى إحدى المدارس البريطانيّة سترة باللون الوردي من L’Agence نسّقتها مع ثوب أبيض ناعم من Akris سعره 3600$ وحذاء باللون البيج من Valentino سعره1150$، أما لدى زيارتها الملكة إليزابيت فقد اعتمدت إطلالة مونوكروميّة باللون الرمادي تألفت من ثوب وسترة "بلايزر" وقد اعتمدت في إطلالة أخرى معطف "ترنش" من Gabriela Hearst نسّقته مع ثوب كحلي مطبّع بالأزهار.

كايت ميدلتون

أناقة بريطانيّة كلاسيكيّة:

الملكة إليزابيت حافظت في إطلالاتها على وفائها للألوان المشرقة وطبعات الأزهار التي زيّنت أزياءها، التي نسّقتها مع قفازات بيضاء وأكسسوارات سوداء. وقد بدت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون الأكثر أناقةً بين السيدات المشاركات في المناسبات التي أُقيمت على هامش القمة.

كايت ميدلتون برفقة السيدة الأميركيّة الأولى

وهي ظهرت بإطلالتين من دار Alexander McQueen تألفت إحداهما من ثوب باللون الوردي يبلغ سعره حوالي 2000$ نسّقته مع حذاء حيادي اللون وحقيبة صغيرة من LK.Bennett يُقدّر سعرها بحوالي 400$، واعتمدت في إطلالة أخرى على ثوب أبيض نسّقته مع سوار من اللؤلؤ يعود إلى الأميرة ديانا.

بريجيت وإيمانويال ماكرون

إطلالات عصريّة لسيدة فرنسا الأولى:

السيدة اللفرنسيّة الأولى بريجيت ماكرون بدت لافتة بأناقتها أيضاً، وقد وصلت إلى بريطانيا بمعطف أبيض من Chanel ثم ارتدت معطفاً أزرق نسّقته مع أكسسوارات سوداء، وظهرت أيضاً بإطلالة بيضاء عصريّة تألّفت من تنورة متوسطة الطول و"توب" تزيّنها أزرار جانبيّة على الكتف كما اعتمدت في إحدى إطلالاتها ثوباً أسود مطبّعا برموز دار Louis Vuitton التي تُعتبر من دور الأزياء الفرنسيّة المفضّلة لديها.