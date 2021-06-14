شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تدنو من 176 مليوناً والوفيات تقترب من 4 ملايين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 599813 33620004

الهند 370384 29439989

البرازيل 484235 17296118

فرنسا 110344 5737810

تركيا 48668 5325435

روسيا 285599 5193964

المملكة المتحدة 127896 4558494

إيطاليا 126976 4243482

الأرجنتين 85075 4111147

إسبانيا 80501 3733600.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16690 1250691

35 - الأردن 9582 742831

41 - الإمارات 1724 596017

42 - لبنان 7790 542375

43 - المغرب 9207 523620

44 - السعودية 7553 464780