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إصابات كورونا العالمية تدنو من 176 مليوناً والوفيات تقترب من 4 ملايين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                           إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                              599813                                33620004

 

الهند                                             370384                                29439989

 

البرازيل                                          484235                               17296118

 

فرنسا                                             110344                              5737810

 

تركيا                                             48668                                 5325435

 

روسيا                                         285599                               5193964

 

المملكة المتحدة                          127896                              4558494

 

إيطاليا                                   126976                                  4243482

 

الأرجنتين                                   85075                               4111147

 

إسبانيا                                     80501                                   3733600.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                            عدد الإصابات

 

25 - العراق                           16690                                   1250691

 

35 - الأردن                           9582                                      742831

 

41 - الإمارات                      1724                                        596017

 

42 - لبنان                         7790                                         542375

 

43 - المغرب                     9207                                     523620

 

44 -                    7553                                  464780

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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