لو ناوى تخس.. البيض سلاحك السرى لإنقاص وزنك

القاهرة - سامية سيد - يعد البيض من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، فهو أفضل الخيارات لإدراجه في نظامك الغذائي، فالبيض متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، ويمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم وفي مجموعة متنوعة من الأطباق.

ووفقا لما نشره موقع " Eat This, Not That" يحتوى البيض على قيمة غذائية كبيرة ، ويلعب أيضًا دورًا في عملية التمثيل الغذائي لديك، بل يمكن أن يكون البيض هو سلاحك السري لفقدان الوزن.





غنى بالبروتين

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين وهو لبنة بناء العضلات، وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 جرام من البروتين النباتي عالي الجودة - لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة ، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به وهو 50 جرامًا.

ويؤثر البروتين بشكل إيجابي على هرمونات الشبع مثل كوليسيستوكينين ، مما يساعد على منع إفراغ المعدة وبالتالي إبقائنا ممتلئين لفترة أطول ، وفقا لما أكدته أريكا هوشيت ، أخصائية التغذية في بالوما هيلث، فإن البروتينات أيضًا تستغرق وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات لأنها جزيئات كبيرة نسبيًا ، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من العمل لتتحلل إلى أحماض أمينية.

يحتوي على بعض الفيتامينات القوية

البيض مصدر جيد لفيتامين د ، فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورًا في إنقاص الوزن، ووجد أن مكملات فيتامين (د) تقلل من كل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12 ، حيث يحتوي على 89 ميكروجرامًا - 37٪ من القيمة اليومية في واحد فقط، كما يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الحديد ، مما يساعد على الحفاظ على طاقتك طوال اليوم.

يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم، وقد كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول وجبة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون أول شيء في الصباح (مثل عجة البيض) يمكن أن يساعدك على منع ارتفاع السكر في الدم ، وهو أمر شائع جدًا بعد وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات مثل الكعك ، أو الحبوب مع الفاكهة، ويمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضًا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم ، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري

منخفض السعرات الحرارية

هناك سبب آخر يجعل البيض خيارًا جيدًا لفقدان الوزن وهو أنه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية: تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط، هذا يعني أنه في وقت الإفطار يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.

البيض منخفض الكربوهيدرات

إذا كنت ترغب في اتباع نظام كيتو keto أو كنت تحاول ببساطة إنقاص الوزن عن طريق تقليل الكربوهيدرات ، فيجب أن يكون البيض أفضل صديق لك، تحتوي على أقل من 1 جرام من الكربوهيدرات.

على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين، كما تقول ديانا جاريجليو كليلاند، أخصائية تغذية، تحفز وجبات الإفطار التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحبوب ومنتجات الخبز على إطلاق الأنسولين من ارتفاع نسبة السكر في الدم.