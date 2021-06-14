شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة ما بعد كورونا.. أنواعها وأعراضها وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل متلازمة ما بعد فيروس كورونا، كافة الأعراض التي تستمر عقب التعافى وتمت تعريف الأعراض طويلة المدى باسم "كورونا الطويل"، نظرًا لأن المزيد من الأشخاص بدأوا يعانون من هذه الأعراض ، فقد أعلن الأطباء عن متلازمة ما بعد كورونا لمعالجة جميع الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا بشكل جماعي أيضا ، وهناك أنواع مختلفة من أعراض متلازمة ما بعد كورونا اعتمادًا على الأعراض وطول مداها وهنا نتعرف بالتفاصيل على، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أنواع متلازمة ما بعد كورونا

متلازمة ما بعد كورنا الحادة: تستمر الأعراض فيها لأكثر من 6 إلى 12 أسبوعًا.

متلازمة ما بعد كورونا المستمرة: إذا كان الشخص يعاني من أعراض لأكثر من 24 أسبوعًا.



كورونا

متلازمة ما بعد العناية المركزة: الأشخاص الذين كانوا في وحدة العناية المركزة أثناء علاج فيروس كورونا من المرجح أن يتعرضوا للمعاناة.

المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة:في هذه الحالة ، تتأثر العديد من أعضاء الشخص بما في ذلك الكلى والقلب والدماغ والجلد بالعدوى التي تسبب أعراضًا طويلة.

أعراض متلازمة ما بعد كورونا : أعراض متلازمة ما بعد كورونا : - سعال. - ضيق في الصدر. - التعب.

تركيز ضعيف - تركيز ضعيف. - ضيق في التنفس. الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لمتلازمة ما بعد كورونا هي: الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لمتلازمة ما بعد كورونا هي: - الم المفاصل. - ألم عضلي. - ضربات قلب سريعة أو خفقان.

صداع الراس - صداع الراس. - طفح جلدى.

كيف تتحكم في أعراض متلازمة ما بعد كورونا؟

هذه هي الأعراض التي ستتحسن بمرور الوقت، أنت فقط بحاجة إلى التحلي بالصبر والحذر من أجل الاهتمام بهم بدلاً من الذعر ، يجب التركيز على تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بشكل جيد للسماح للجسم بتجديد طاقاته.